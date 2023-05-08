В "Укрэнерго" рассказали, повлияла ли ночная атака на ситуацию в энергосистеме

Ночная атака дронами не нанесла повреждений магистральной энергетической инфраструктуре Украины. Однако из-за российских обстрелов вдоль линии фронта и приграничных районов повреждения в распределительных сетях в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

В Сумской области без энергоснабжения остаются около 1 тыс. потребителей, в Черниговской области - около 1,2 тыс. потребителей, сообщили в "Укрэнерго".

В Херсонской области россияне обстреляли объект генерации, продолжается возобновление питания потребителей, а в Днепропетровщине уже вернули энергоснабжение 4,5 тыс. потребителей, которые были обесточены из-за российских обстрелов.

В компании отметили, что производство электроэнергии полностью покрывает потребление. Вторая волна половодья идет на убыль, но гидроэлектростанции продолжают активно работать. Кроме того, сезонно увеличили производство электроэнергии солнечные и ветровые электростанции.

Продолжается экспорт в Молдову в ночные и дневные часы, также с сегодняшнего дня возобновился экспорт в Польшу. В Украину импорта не происходит. На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы.

Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу в конце июня 2022 года. В октябре экспорт был приостановлен из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.