В "Укрэнерго" сообщили, где 12 ноября будут выключать свет

Плановые отключения электроэнергии в субботу, 12 ноября, будут в Киеве и семи областях.

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Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, с 00:00 до 24:00 свет будут выключать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

"В других областях Украины отключения не прогнозируются. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и у украинцев было светло", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что за время полномасштабного вторжения России поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения в Украине.

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