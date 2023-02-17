В "Укрэнерго" сообщили, где 17 февраля применяют графики почасовых отключений

Потребление электроэнергии 17 февраля несколько ниже, чем в четверг, 16 февраля. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует всю рабочую неделю и пока не прогнозируется.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия имеющегося потребления. Работают все виды электростанций в энергосистеме. Преимущественно в дневные часы активно работают электростанции из возобновляемых источников энергии. Импорт электроэнергии незначителен в результате стабилизации электроснабжения в стране", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводили, но при росте потребления возможно применение отключений.

В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения. Из-за увеличения активности бизнеса потребление Одессы растет. Во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений. Ремонтные бригады в Одесской области работают непрерывно.

Также продолжаются аварийно-восстановительные работы на всех других поврежденных объектах.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко 16 февраля сообщил, что в украинской энергосистеме появился определенный резерв мощности.

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