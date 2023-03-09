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В "Укрэнерго" сообщили, где самая сложная ситуация после ракетной атаки
Ликвидация последствий 15-й террористической атаки россиян на энергосистему продолжается, самая сложная ситуация в Харьковской и Житомирской областях.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
В Житомирской области днем 9 марта удалось возобновить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и распределительных сетях. Отмечается, что обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предварительных террористических атак.
"Учитывая сложность полученных повреждений в этом регионе, был определен комплекс ремонтных работ, которые могут длиться до двух недель. В то же время мы будем делать все возможное, чтобы сократить этот срок. Для обеспечения питания в области внедряется график плановых отключений", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также специалисты работают над возобновлением энергоснабжения Харьковщины. Там заживлена критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы заживления потребителей. Ожидается, что в течение нескольких дней ситуация с энергоснабжением в этом регионе будет стабилизирована.
Кроме того, введены плановые графики отключений в Одесской области.
Напомним, ночью 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.