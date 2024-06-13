В "Укрэнерго" сообщили, как будут действовать графики отключений электроэнергии 14 июня

В пятницу, 14 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 18:00 до 22:00.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

В компании добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд, не ограничивается.

Напомним, в четверг, 13 июня, по всей Украине облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 20:00 до 22:00.

"Энергоатом" выведет в ремонт энергоблок АЭС

В ближайшие дни в энергосистеме ожидается дефицит генерации, поскольку "Энергоатом" выведет в ремонт еще один энергоблок АЭС.

"Учитывая это, а также рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться. Но, с другой стороны, именно такой график ремонтов позволит осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в начале июня ситуация в энергосистеме Украины ухудшилась по сравнению с последними днями мая из-за выведения в плановый ремонт двух блоков атомных электростанций.

Отметим, Украина больше не может позволить себе плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона.

Поэтому энергоблоки украинских АЭС будут зимой работать на максимуме и наращивать коэффициент использования установленной мощности.

Фото: ua.depositphotos.com