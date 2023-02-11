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Энергетика
Дата публикации

В "Укрэнерго" сообщили, в каких областях 11 февраля применяются аварийные отключения электроэнергии

В "Укрэнерго" сообщили, в каких областях 11 февраля применяются аварийные отключения электроэнергии

Этой ночью был нанесен очередной удар по энергосистеме Украины. Есть попадания в ТЭС и объекты магистральных сетей. Ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

"Более суток враг непрерывно атакует энергетические объекты нашей страны. Сегодня ночью произошла 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. К сожалению, снова есть попадание по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей. Благодаря профессиональной работе аварийных бригад, удалось оперативно заживить потребителей по резервным схемам и избежать аварийных обесточений", - отмечают в "Укрэнерго"

Там подчеркивают, что ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая.

В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения.

Также из-за сетевых ограничений, введенных после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и в Киеве.

Кроме того, в Одесской области специалистам "Укрэнерго" вместе с облэнерго удалось ввести в работу часть оборудования, продолжаются работы над возвращением региону энергопитания.

Отметим, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что масштаб повреждений в результате очередной атаки РФ по объектам критической инфраструктуры Украины 10 февраля значителен, россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций в шести областях.

Кроме того, ночью 11 февраля в Криворожском и Никопольском районах зафиксировано попадание дронов в объекты энергетической инфраструктуры.

Автор:
Светлана Манько