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В вечерние часы потребление электроэнергии уменьшилось, однако экономить нужно – "Укрэнерго"
Потребление электроэнергии несколько уменьшилось в вечерние часы с 20:00 до 23:00, о чем свидетельствует перенос пика максимального потребления на дневной период.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Как отмечается, из-за жары потребление электроэнергии сохраняется на высоком уровне. Однако 18 июля его пик сместился на дневной период – 15:40 и был почти на 2% ниже, чем 17 июля.
"Это указывает на экономное потребление именно в самые тяжелые для энергосистемы вечерние часы. Благодарны каждому, кто помогает украинской энергосистеме работать сбалансированно и восстанавливаться", - подчеркнули в "Укрэнерго".Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время в компании просят соблюдать экономное потребление электроэнергии, особенно вечером с 16:00 до 23:00. Для этого рекомендуют:
- охлаждать помещение не ниже 23˚С;
- выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;
- переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;
- выключать свет, выходя из помещения.
Также в "Укрэнерго" сообщили, что в дневные часы, когда потребление в стране еще не на максимуме, активно работают солнечные электростанции. Благодаря этому у энергокомпаний есть возможность экспортировать излишек в дневные часы суток, зарабатывая средства на восстановление энергосистемы. Но уже вечером потребление существенно растет. Для его покрытия необходимы дополнительные маневровые мощности – это тепловые и гидроэлектростанции, объем производства которых ограничен.
Напомним, "Укрэнерго" с ростом жары призывало украинцев экономить электроэнергию, особенно с 16:00 до 23:00.
Источник фото: ua.depositphotos.com