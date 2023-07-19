В вечерние часы потребление электроэнергии уменьшилось, однако экономить нужно – "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии несколько уменьшилось в вечерние часы с 20:00 до 23:00, о чем свидетельствует перенос пика максимального потребления на дневной период.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, из-за жары потребление электроэнергии сохраняется на высоком уровне. Однако 18 июля его пик сместился на дневной период – 15:40 и был почти на 2% ниже, чем 17 июля.

"Это указывает на экономное потребление именно в самые тяжелые для энергосистемы вечерние часы. Благодарны каждому, кто помогает украинской энергосистеме работать сбалансированно и восстанавливаться", - подчеркнули в "Укрэнерго".

В то же время в компании просят соблюдать экономное потребление электроэнергии, особенно вечером с 16:00 до 23:00. Для этого рекомендуют:

охлаждать помещение не ниже 23˚С;

выключать мощные электроприборы или пользоваться ими поочередно;

переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;

выключать свет, выходя из помещения.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что в дневные часы, когда потребление в стране еще не на максимуме, активно работают солнечные электростанции. Благодаря этому у энергокомпаний есть возможность экспортировать излишек в дневные часы суток, зарабатывая средства на восстановление энергосистемы. Но уже вечером потребление существенно растет. Для его покрытия необходимы дополнительные маневровые мощности – это тепловые и гидроэлектростанции, объем производства которых ограничен.

Напомним, "Укрэнерго" с ростом жары призывало украинцев экономить электроэнергию, особенно с 16:00 до 23:00.

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