В восьми областях 18 января применяются аварийные отключения электроэнергии, - Укрэнерго

Потребление электроэнергии 18 января прогнозируется несколько меньше, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время, сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Там напоминают, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. В результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.

Сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Напоминаем, что каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне лимита.

Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке.

Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины.

Также в районе боевых действий в Харьковской и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Но, несмотря на оперативные ремонты, после каждого последующего ракетного или удара БПЛА россиянами по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - отмечают в "Укрэнерго".

В ведомстве добавили, что энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Отметим, Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг выявила несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителям со стороны трех операторов систем распределения и применила к ним штрафы.