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В Харькове газифицировали новую котельную для больницы
В Харькове на территории одной из больниц через неделю, вместо разрушенной рашистами, установили индивидуальную модульную котельную, работающую на природном газе. Всего в Харькове уже установлено и газифицировано 17 модульных котельных.
Об этом сообщает пресс-служба Региональной Газовой Компании.
Мощность новой котельной составляет 6 МВт. Она будет обеспечивать теплом все корпуса медучреждения. Теперь больница не будет зависеть от местной ТЭЦ, сильно пострадавшей от вражеских ракетных обстрелов на Новый год.
Котельная установлена усилиями специалистов «Харьковских тепловых сетей» и «Харьковгоргаза». Газовики проложили к ней сеть среднего давления и установили шкафный газорегулирующий пункт. Это оборудование было изготовлено всего за неделю на заводе RGC Production.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Специалисты "Харьковгоргаза" заменили изношенное регулировочное оборудование современным и установили новые приборы учета газа. Согласно информации теплосетей, в Харькове в течение 2023 года планируют установить еще 12 таких модульных котельных.