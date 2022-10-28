- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В Харькове вводят почасовые отключения электроэнергии
С 31 октября в Харькове будут по установленному графику отключать электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом 28 октября сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Такие действия необходимы для стабилизации электросетей, ведь враг продолжает обстрелы нашей энергетической инфраструктуры. Чтобы хоть немного уменьшить дискомфорт для жителей — совместно с АО "Харьковоблэнерго" разработали более понятный график отключений", — отметил Синегубов.
Потребителей в городе разделили на 12 очередей, в каждой из которых ограничение электроснабжения будет длиться до 3 часов. Отключения будут происходить в следующем порядке:
- 1 очередь 07:00 - 10:00;
- 2 очередь 08:00 - 11:00;
- 3 очередь 09:00 - 12:00;
- 4 очередь 10:00 - 13:00;
- 5 очередь 11:00 - 14:00;
- 6 очередь 12:00 - 15:00;
- 7 очередь 13:00 - 16:00;
- 8 очередь 14:00 - 17:00;
- 9 очередь 15:00 - 18:00;
- 10 очередь 16:00 - 19:00;
- 11 очередь 17:00 - 20:00;
- 12 очередь 18:00 - 21:00
Напомним, в Киеве и области также планировали ввести "удобные графики отключения э/э", но из-за повторных атак россиян в столице пришлось применять более жесткие ограничения в подаче электроэнергии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь, в ДТЭК попросили клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого потреблять электроэнергию нужно умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.