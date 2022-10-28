В Харькове вводят почасовые отключения электроэнергии

С 31 октября в Харькове будут по установленному графику отключать электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом 28 октября сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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"Такие действия необходимы для стабилизации электросетей, ведь враг продолжает обстрелы нашей энергетической инфраструктуры. Чтобы хоть немного уменьшить дискомфорт для жителей — совместно с АО "Харьковоблэнерго" разработали более понятный график отключений", — отметил Синегубов.

Потребителей в городе разделили на 12 очередей, в каждой из которых ограничение электроснабжения будет длиться до 3 часов. Отключения будут происходить в следующем порядке:

1 очередь 07:00 - 10:00;

2 очередь 08:00 - 11:00;

3 очередь 09:00 - 12:00;

4 очередь 10:00 - 13:00;

5 очередь 11:00 - 14:00;

6 очередь 12:00 - 15:00;

7 очередь 13:00 - 16:00;

8 очередь 14:00 - 17:00;

9 очередь 15:00 - 18:00;

10 очередь 16:00 - 19:00;

11 очередь 17:00 - 20:00;

12 очередь 18:00 - 21:00

Напомним, в Киеве и области также планировали ввести "удобные графики отключения э/э", но из-за повторных атак россиян в столице пришлось применять более жесткие ограничения в подаче электроэнергии.

В свою очередь, в ДТЭК попросили клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого потреблять электроэнергию нужно умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.