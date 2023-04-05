В Харькове завершают отопительный сезон

С 6 апреля "Харьковские тепловые сети" прекратят подавать тепло в дома харьковчан.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, погода позволяет завершить тяжелый отопительный сезон раньше 15 апреля.

"Соответствующее распоряжение уже подписано, и с завтрашнего дня "Харьковские тепловые сети" прекратят подавать тепло в ваши дома", - отметил Терехов.

Он подчеркнул, что отключение тепла ранее запланированного срока позволит сэкономить ресурсы во время войны.

Кроме того, мэр Харькова поблагодарил коммунальщиков за то, что в домах горожан было тепло зимой.

"Из-за российских обстрелов систему отопления приходилось перезапускать с нуля 8 раз, а это беспрецедентный случай в истории Украины", - напомнил Терехов.

Он добавил, что буквально сразу городские власти начинают готовиться к следующему отопительному сезону.

Отметим, в Киеве 8 апреля завершится отопительный сезон. Соответствующее решение городские власти приняли, учитывая погодные условия.

Напомним, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей с конца марта началось отключение от отопления .