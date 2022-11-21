В Харьковской области работает 98% котельных запланированных к включению, - Синегубов

В Харьковской области уже работает 98% котельных, запланированных к включению на отопительный сезон. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синьогубов.

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"Уже работает 98% запланированных к включению котельных. Подключены к теплу более 97% многоквартирных домов, более 98% объектов социальной инфраструктуры. Это касается в том числе Изюма, Купянска и других освобожденных населенных пунктов", - написал Синегуб.

По его словам, сейчас также продолжаются работы по восстановлению электроснабжения области. Так, 19-20 ноября получил электроэнергию Купянск-Узловой, где ее не было несколько месяцев. Также продолжается возобновление газоснабжения области.

"Эта зима будет очень непростой, но мы делаем все, чтобы даже при отсутствии централизованного теплоснабжения у людей были альтернативные способы обогреться", - отметил Синьогубов.

Напомним, по оценке правительства, атаки кафиров по украинской критической инфраструктуре вывели из строя почти половину энергосистем Украины. 15 ноября произошел самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. В основном россияне целились на объекты энергетики. В результате "Укрэнерго" ввело экстренные отключения света по всей Украине, а мобильные операторы предупредили о перебоях со связью.