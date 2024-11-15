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Энергетика
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На Закарпатье создали уже 300 МВт мощностей для производства "зеленой" электроэнергии

"зеленая" энергетика, ВИЭ
На Закарпатье создали уже 300 МВт мощностей для производства "зеленой" электроэнергии

В Закарпатской области создано 300 МВт мощностей для производства электроэнергии из возобновляемых источников.

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Об этом сообщил начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, передает "Укринформ".

"По состоянию на ноябрь 2024 года в области есть 300 мегаватт для производства электроэнергии из возобновляемых источников. Это и ветер, и солнце, и вода", — сообщил он.

Также Белецкий рассказал, что сейчас уже работает первая из установленных в горах ветряных мельниц в Нижневоротской ТО. Она дает 4,8 МВт в час, и на подходе вторая, которая будет производить 5,2 МВт.

Кроме того, в регионе до конца года планируется запуск мощностей газовой генерации на 50 МВт.

"В настоящее время закуплено несколько установок на 20 мегаватт, процесс установки происходит в Сваляве и Ужгороде. Планы мы ставим такие, что до конца года должно работать плюс-минус 50 мегаватт газовой генерации", — сообщил глава ОВА.

Согласно данным Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), на начало 2024 года общая установленная мощность украинских ВЭС составила 1,9 ГВт, из которых 71% расположены на временно оккупированной территории. В 2022-2024 гг. в эксплуатацию было введено три новых ВЭС мощностью 238 МВт, в том числе – ветроэлектростанцию в Николаевской области.

Также сообщалось, что на Львовщине уже более полугода работает крупнейшая на западе Украины ветровая электростанция. Она генерирует 5% от всего потребления области и способна полностью обеспечить энергией три города величиной с Самбор.

Автор:
Ольга Колесниченко