В Зеленском сообщили, когда все регионы вернутся к плановым отключениям света

Во всех областях Украины до 18 декабря должны вернуться к отключению электроснабжения по графику, сообщил 14 декабря заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

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"Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась. Нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений", – сказал он.

Тимошенко подчеркнул, что энергетики работают, чтобы в ближайшие дни во всех регионах действовали только плановые отключения э/э. По его словам, 14 декабря только в нескольких областях свет отключался не по графику.

Заместитель руководителя ОП обратил внимание, что сегодня российские военные также пытались нанести удар по объектам энергетики в Киевской области, используя дроны-камикадзе. Но украинские защитники сбили все вражеские беспилотники. Ситуация в энергосистеме остается стабильной и контролируемой.

Напомним, в Киеве с 9 декабря снова действуют графики стабилизационных отключений света. Они поделены на три категории. Долгое время в столице применяли экстренные и аварийные отключения.

В то же время на ликвидацию последствий последнего удара по энергообъектам в Одесской области может понадобиться около 2-3 месяцев. При этом специалисты работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить поставки э/э бытовым потребителям.

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