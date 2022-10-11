Вечером 11 октября в Киеве и некоторых регионах применяют веерные отключения, - "Укрэнерго"

Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и области, а также в центральных регионах Украины применяются ограничения потребителей электроэнергии, хотя днем в столице удалось обойтись без них. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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Кроме Киева, веерные отключения применяют в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

"Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и дать энергетикам возможность провести восстановительные работы. Такие отключения полностью контролируются и длятся по несколько часов", - объясняют в НЭК "Укрэнерго".

В ДТЭК объяснили, что ограничения электроснабжения задействуют по части 3-й очереди из-за дефицита мощности. Если у энергосистемы будет дальнейшая потребность в стабилизации, компания будет отключать следующую очередь:

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00;

2 очередь – с 12:00 до 16:00;

3 очередь – с 16:00 до 20:00.

"Если ваша улица повторяется в нескольких очередях – не волнуйтесь это означает, что отключение будет касаться разных домов на вашей улице. При этом продолжительность отключения дома не будет превышать 4 часов. В ближайшее время опубликованные графики будут детализированы конкретными номерами домов", - отметили в ДТЭК.

Отметим, ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.

Также власти призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.

Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.

"Такое разумное потребление электроэнергии, это такая же помощь энергетической безопасности и Украине, как помощь ВСУ. Мы очень надеемся, что разумное потребление станет нормой в Украине, которая поможет всем нам пережить и ракетные атаки врага, и процесс восстановления, и весь непростой отопительный сезон", – подчеркнули в НЭК "Укрэнерго".

Источник фото: ua.depositphotos.com