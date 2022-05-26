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Венгрия ввела запрет на продажу бензина иностранцам
Власти Венгрии решили запретить АЗС заправлять топливом автомобили с иностранными номерами. Ограничение начинает действовать с 27 мая, передает сербский телеканал РТС.
"Правительство Венгрии приняло решение, что с пятницы заправляться на венгерских АЗС позволят только владельцам автомобилей с венгерскими номерами", — сообщили в эфире РТС.
Венгерские власти заявляют, что приняли такое решение, потому что в стране, по их мнению, " набирает популярности бензиновый туризм". Это, как отмечает официальный Будапешт, поставило под угрозу бесперебойные поставки топлива в страну.
Отметим, что в Украине с момента отмены государственного регулирования цены на АЗС существенно выросли. При этом, заправиться, например, в Киеве можно только на нескольких АЗС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Фото: ua.depositphotos.com