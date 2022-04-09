Винницкие и житомирские газовики помогут восстанавливать газовые сети в местах боев Киевской области

С 11 апреля 10 бригад АО “Винницагаз” и 8 бригад АО “Житомиргаз” будут работать в Киевской области над восстановлением газоснабжения.

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Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании (РГК).

По информации РГК, газоснабжение сотрудники облгазов будут восстанавливать в Буче, Гостомеле, Бородянке и Ирпене.

Для этого газовики подготовили специализированные машины с полной комплектацией: электрогенераторы, электроотбойники, резаки, болгарки, сварочные аппараты, стремянки, наборы инструментов и необходимые комплектующие и материалы для ремонта сетей.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 15 марта, восстановлено газоснабжение для более 24 тысяч жилищ в зоне боевых действий.

В частности, к тому времени только аварийщики "Харьковгаза" и "Харьковгоргаза" вернули тепло в 15 тысяч домов.

После обстрелов оккупантами жилых массивов Харькова и области реактивными системами залпового огня "Ураган" были повреждены газораспределительные газопроводы.

Напомним, вся инфраструктура Изюма Харьковской области находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Масштабы разрушений газопроводов требуют фактически возобновления сетей города, что возможно только после прекращения активных боевых действий.

Также газовики восстановили подачу газа потребителям в Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Запорожской областях.