Вместо угля, о котором просил Киев, Австралия предоставит Украине $20 млн

Австралия ответила на запросы Украины по поставкам угля в преддверии следующей зимы, заявив, что предоставит Украине $20 млн в поддержку энергосистемы.

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Об этом сообщает ABC.

Средства будут переданы в "Фонд энергетической поддержки Украины", которым руководят Украина и Европейская комиссия.

С декабря прошлого года Украина подала два отдельных запроса на уголь из Австралии, но федеральное правительство страны не смогло их удовлетворить.

Украина снова попросила Австралию направить партию угля, но министр обороны Австралии заявил, что помощь будет сосредоточена на "практической" военной поддержке.

В настоящее время австралийское правительство согласовало дополнительную поддержку в размере $31 млн: $20 млн из которых будет направлено на энергетику, а $11 млн - на гуманитарную поддержку.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объяснила, что посылать средства, а не уголь, дешевле и проще.

"Если вы доставляете уголь из Австралии, у вас есть расходы по доставке и страхованию. На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить их на уголь, даст эквивалентное количество угля потому, что мы видели раньше. Но это позволяет Украине принимать собственные решения о том, куда ей лучше всего применить это финансирование", - отметила она.

Посол Украины Василий Мирошниченко отметил, что помощь Австралии очень необходима.

"Я благодарен правительству Австралии и, в частности, Пенни Вонг за этот новый пакет своевременной помощи для обеспечения энергетической безопасности и гуманитарных потребностей Украины", - подчеркнул он.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

В настоящее время сумма вкладов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) выросла до более чем 438 миллионов евро.

По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.

Источник фото: ua.depositphotos.com