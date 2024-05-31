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Вместо угля, о котором просил Киев, Австралия предоставит Украине $20 млн
Австралия ответила на запросы Украины по поставкам угля в преддверии следующей зимы, заявив, что предоставит Украине $20 млн в поддержку энергосистемы.
Об этом сообщает ABC.
Средства будут переданы в "Фонд энергетической поддержки Украины", которым руководят Украина и Европейская комиссия.
С декабря прошлого года Украина подала два отдельных запроса на уголь из Австралии, но федеральное правительство страны не смогло их удовлетворить.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Украина снова попросила Австралию направить партию угля, но министр обороны Австралии заявил, что помощь будет сосредоточена на "практической" военной поддержке.
В настоящее время австралийское правительство согласовало дополнительную поддержку в размере $31 млн: $20 млн из которых будет направлено на энергетику, а $11 млн - на гуманитарную поддержку.
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг объяснила, что посылать средства, а не уголь, дешевле и проще.
"Если вы доставляете уголь из Австралии, у вас есть расходы по доставке и страхованию. На самом деле эта сумма денег, если Украина захочет потратить их на уголь, даст эквивалентное количество угля потому, что мы видели раньше. Но это позволяет Украине принимать собственные решения о том, куда ей лучше всего применить это финансирование", - отметила она.
Посол Украины Василий Мирошниченко отметил, что помощь Австралии очень необходима.
"Я благодарен правительству Австралии и, в частности, Пенни Вонг за этот новый пакет своевременной помощи для обеспечения энергетической безопасности и гуманитарных потребностей Украины", - подчеркнул он.
Фонд поддержки энергетики Украины
Фонд поддержки энергетики Украины – это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.
В настоящее время сумма вкладов в Фонд поддержки энергетики (анонсированных и уже перечисленных) выросла до более чем 438 миллионов евро.
По словам министра энергетики Украины, средства поступали, в частности, от Германии, Великобритании, Испании, Австрии, Исландии, Дании, Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый взнос в Фонд в размере 25 миллионов долларов внесли в ноябре прошлого года.
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