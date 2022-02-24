Все украинские АЭС работают в штатном режиме

Все атомные электростанции в Украине работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

"Все атомные электростанции Украины – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская – работают в штатном режиме. Выполнение производственной программы и, соответственно, выработка электроэнергии стабильны, согласно утвержденному графику, проводятся все запланированные мероприятия. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм", — сказано в сообщении.

Обеспечение режима физической защиты, охраны и обороны АЭС осуществляется согласно международной Конвенции о физической защите ядерного материала и требований законов Украины.

Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важных объектов станций за пределами их защищенных зон – под усиленным наблюдением личного состава воинских частей, обеспечивающих охрану и оборону АЭС, а также отрядов военизированной охраны предприятий, все они переведены в режим усиленного дежурства. Также усилена физическая защита АЭС.

Подразделения физзащиты отечественных АЭС и части Национальной гвардии обеспечивают непрерывность функционирования систем физической защиты АЭС, безусловное выполнение требований пропускного и внутриобъектных режимов, усиленный уровень охраны ядерных установок и ядерных материалов, меры предотвращения кризисных и чрезвычайных ситуаций.

Никаких проявлений, свидетельствующих о возможности совершения любых действий, которые могли бы привести к нарушениям условий безопасной эксплуатации АЭС, не зафиксировано.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.