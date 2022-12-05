Вступление в действие эмбарго ЕС в отношении российской нефти вызвало перебои в поставках дизтоплива в Украину

В понедельник 5 декабря вступило в действие эмбарго Европейского союза по российской нефти. Эксперты и участники рынка говорят, что в ближайшие несколько месяцев с поставками горючего в Украину могут быть перебои, до тех пор пока в ЕС не завершится переориентация поставок нефти из других источников.

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Директор консалтинговой группы "А-95" отмечает, что в Болгария прекратила отгрузку горючего в Украину из-за неопределенности работы единственного в стране НПЗ, принадлежащего российской компании "ЛУКойл". Между тем, в Италии наблюдается турбулентность на фоне национализации "лукойловского" нефтеперерабатывающего завода ISAB.

В Румынии поставки нефти танкерами задерживаются из-за погодных условий и ремонта резервуаров в порту Констанца, а в Польше есть ограниченность ресурса и срывы в графиках поставок из-за большой загруженности железных дорог, звезды из-за увеличения поставок угля.

"Есть и общие для всех проблемы. Российскую нефть замещают другими сортами, которые преимущественно более легкие. То есть отбор средних дистиллятов – дизеля и авиакеросина – меньший. А именно это наиболее популярные позиции в Европе. С позитива – увеличение выпуска бензина, с ним ситуация на рынке гораздо лучше", - отмечает Куюн.

По его словам, вышеуказанная турбулентность привела к увеличению премий трейдеров и цен на услуги по транспортировке горючего.

Нас ждут 2-3 месяца турбулентности, пока европейский рынок не адаптируется сначала к нефтяным, а потом и нефтепродуктовым санкциям. А пока выглядит так, что мы эти санкции почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии продукта. Да, мы имеем все возможности привезти, главное, чтобы было что.Поэтому не стоит спешить хейтиты наших союзников за потолок в 60 долларов за баррель на российскую нефть.Вопрос не в цене, а в том, чтобы не было дефицита. цены.Этот период нужно просто пройти, как мы в свое время прошли гораздо более сложный этап перестройки рынка весной.Потому что нам пришлось заместить 100% довоенных источников снабжения, а Европе предстоит найти "всего" 40% ", - подчеркнул Куюн.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что по состоянию на понедельник 5 декабря у трейдеров есть проблемы с закупкой горючего в Румынии, Болгарии и Польше.

"Раньше европейцы покупали много российского ресурса, который продавался по документам других стран. Танкеры выходили из Новороссийска причаливали в турецких портах, там российской нефти и нефтепродуктами делали турецкие документы, а после этого этот будто бы турецкий ресурс уже продавался в ЕС. Из-за этого никто не знал". сколько именно российского ресурса в ЕС. Сейчас, санкции вступили в силу, и начались проблемы с поставками в Болгарию, Румынию и Польшу", - говорит бизнесмен.

По его словам, сложности трейдерам добавляют также очереди на границах. На границе с Румынией большие колонны бензовозов могут стоять несколько дней. Левшкин считает, что турбулентность на топливном рынке будет длиться 1-1,5 месяца.

"У ЕС очень мощная экономика, у них есть ресурс, чтобы перекупить и перенаправить поставки нефти по другим направлениям", - говорит бизнесмен.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко отмечает, что несмотря на определенные проблемы у нефтеперерабатывающих заводов, традиционно работавших на российской нефти, дефицита горючего быть не должно.

"Санкции вступили в действие, но об этом эмбарго было объявлено еще полгода назад. Страны и бизнес должны были достаточно времени подготовиться. Да, есть проблемы у тех, кто традиционно покупал российскую нефть, но эмбарго на российские нефтепродукты еще не вступило в действие - оно будет работать с 5 февраля. Поэтому ЕС до сих пор может покупать российский дизель", - говорит Сиренко.

По его словам, в Украине со второй половины ноября упало потребление дизельного горючего из-за окончания полевых работ, в то время как поставки в ноябре выросли на 10% по сравнению с октябрем.

Сиренко говорит, что крупнейшие операторы АЗС перестали торговать горючим в опте, ожидая наплыва клиентов. Тем временем рынок ожидает завершения переориентации поставок горючего на АЗС группы "Приват", а национализированные АЗС "Укрнафты" до сих пор не наладили логистику поставок.

Эксперт считает, что на фоне роста поставок горючего в Украине и снижения его потребления разговора о возможном дефиците в Украине не что иное, как желание крупных игроков рынка "подогреть" рынок, спровоцировать ажиотаж и нажиться на этом.

"Даже фактор массового завоза в Украину генераторов не заместит промышленное потребление горючего во время полевых работ. В настоящее время 350 тысяч генераторов, которые завезли в Украину в ноябре и работающих во время отключений света, потребляют объем топлива в 10% от общей реализации топлива на АЗС Это несколько компенсирует потери сетей АЗС от тех автомобилей, которые выехали из страны из-за войны, но не может повлечь за собой дефицит", - говорит Сиренко.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 53 56 29,49 WOG 52 56 29,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 49,98 55,18 - БРСМ-Нефть 50,99 55,29 28,49

Цены на АЗС в г. Киев