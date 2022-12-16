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Харьков и область обесточены, без света более 1600 населенных пунктов
В результате российской ракетной атаки вся Харьковщина обесточена, без электричества почти 1,3 млн абонентов в 1600 населенных пунктах.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Весь Харьков без электроснабжения, Харьковская область обесточена также вся. Более 1600 населенных пунктов без электричества, а это – 1 млн 279 тысяч абонентов", - отметил он.
По его словам, энергетики работают над запуском. В первую очередь будут запускать водо- и теплогенерирующие предприятия, далее – жилищный фонд.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Рано давать прогнозы, но очень надеемся, что до конца дня удастся начать запуск", – отметил Синегубов.
Он напомнил, что все "Пункты Несокрушимости" готовы к круглосуточной работе. Там есть автономное отопление, свет, можно подзарядить гаджеты, выпить горячий чай, есть теплые вещи, аптечки, игровые зоны для детей и т.д.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это, прежде всего, энергетическая система.
"Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг. Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться" Пунктами Несокрушимости". Там вас обеспечат горячими напитками, а также вы сможете зарядить мобильные телефоны. Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор", - сказал мэр Харькова.
Отметим, во время массированной ракетной атаки 16 декабря оккупанты нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковщины.
Напомним, в результате ракетных ударов 16 декабря повреждены энергообъекты на востоке и юге страны, по всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света.