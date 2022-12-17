Харьков и область снова со светом

Электроснабжение полностью возобновили в Харькове и области, после обесточения, произошедшего 16 декабря в результате ракетного удара РФ.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение восстановлено на всей территории области и города", - отметил он.

Синегубов также сообщил, что 16 декабря в Изюме 19-летний мужчина получил взрывную травму, разбирая во дворе боеприпас. Его госпитализировали с осколочными ранениями.

Напомним, в результате российской ракетной атаки 16 декабря вся Харьковщина была обесточена, без электричества оставалось почти 1,3 млн абонентов в 1600 населенных пунктах.

Источник фото: Depositphotos