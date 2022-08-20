За неделю цена экспортной электроэнергии в ЕС увеличилась в 1,5 раза

С 15 по 20 августа цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи в направлении ЕС на протяжении увеличилась более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей(8-14 августа). Об этом сообщает "Укрэнерго".

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"Средневзвешенная цена доступа к межгосударственным линиям электропередачи в направлении ЕС на протяжении 15-21 августа увеличилась более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Она составила 11,3 тыс. грн./МВт (предыдущая – около 6,9 тыс. грн./МВт)", — сказано в сообщении.

Согласно ему, увеличение произошло на фоне роста средневзвешенной цены базовой нагрузки в Румынии и Словакии, которая увеличилась на 33% (с €378 МВт*ч до €502 МВт*ч) и 40% (€358 МВт*ч до €502 МВт*ч) соответственно.

В течение недели на аукционах был продан весь доступный объем пересечения: 125 МВт в направлении Румынии и 125 МВт в направлении Словакии. В каждых торгах участвовало от 6 до 9 компаний.

Напомним, 16 марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E. В Министерстве энергетики прогнозируют, что Украина заработает до 1,5 млрд. евро на экспорте электроэнергии в Евросоюз до конца 2022 года.

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) позволила Украине увеличить экспорт электроэнергии в страны Евросоюза в 2,5 раза. С 30 июля показатель достиг 250 МВт.