За первое полугодие 2024 года "Укргаздобыча" установила новый рекорд по добыче газа

АО "Укргаздобыча" сообщило о рекордных показателях добычи газа за первые шесть месяцев 2024 года. Компания добыла 6,913 млрд. кубометров товарного газа, что на 8,8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

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Об этом идет речь на сайте компании.

И.о. генерального директора АО "Укргаздобыча" Сергей Лагно подчеркнул за первое полугодие была введена в эксплуатацию 41 новая скважина, из которых 14 — высокодебитные. При этом суточный дебит одной из новых скважин превышает 400 тыс. кубометров.

"Это очень хорошие результаты, которых достигли благодаря комплексной работе команды. Спасибо коллегам за профессионализм", – сказал Лагно.

Также он добавил, что за полгода команде удалось пробурить 165864 метра проходки, что превышает на 9117 метров прошлогодний показатель за этот период.

"У нас также хорошие показатели по добыче газа на старых модернизированных скважинах. Укргаздобыча внедряет новые технологии, перестраивается и шагает в одну ногу с миром", – прокомментировал Сергей Лагно.

Напомним, за шесть месяцев 2024 года компании Группы Нафтогаз – Укргаздобыча и Укрнафта – добыли 7,3 млрд кубометров товарного газа. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Прогноз по добыче газа в этом году

Группа "Нефтегаз" прогнозирует, что Государственные газодобывающие компании в 2024 году нарастят добычу газа, которая может составить около 15 млрд кубометров газа.

Чернышев отметил, что этот объем добычи позволит обеспечить все слои населения и всех потребителей социальной категории.

"Мы увеличиваем добычу. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей так называемой категории ПСО – социальной категории", – рассказал он.