Запасы под давлением: как новый закон МЗПН меняет топливный рынок Украины

Закон о минимальных запасах нефтепродуктов (МЗНН) введен с целью укрепления энергетической безопасности Украины. Однако его реализация вызывает ряд вопросов: действительно ли новые правила обеспечат стабильность рынка или, наоборот, станут дополнительным вызовом для бизнеса.

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Топливный рынок играет стратегическую роль в экономике страны. Его стабильность оказывает непосредственное влияние на энергетическую безопасность и экономическую деятельность в целом. Однако любые масштабные изменения в регулировании отрасли требуют тщательного анализа возможных последствий. Закон о МЗНН, направленный на создание стратегического резерва горючего, изменяет принципы работы рынка, влияющего как на поставщиков, так и на потребителей. Рассмотрим ключевые аспекты, требующие дополнительного внимания.

Безопасность: риски накопления

Учитывая продолжающуюся войну и удары по критической инфраструктуре Украины, вопрос безопасного хранения больших объемов нефтепродуктов становится еще более актуальным. Централизованные хранилища могут стать мишенью атак, что создает риск дефицита горючего.

В последнее время часть поставщиков уже адаптировалась к новым реалиям, используя мобильную логистику и поставки из колес, чтобы минимизировать риски. Однако введение требований по стационарному резерву ограничивает этот механизм.

Страховые механизмы остаются открытыми

Пока не предусмотрен эффективный страховой механизм для таких стратегических запасов. Военные риски делают невозможным страхование складов нефтепродуктов, оставляющих бизнес без финансовой защиты.

Следует учитывать, что украинский топливный рынок уже наработал собственные механизмы диверсификации рисков. Принудительное накопление запасов без надежного страхового покрытия может осложнить ситуацию.

Регулирование и конкуренция: как сохранить баланс?

Одним из дискуссионных аспектов нового закона является его влияние на конкурентную среду. Любое ограничение поставок на рынок горючего может влиять на доступ к ресурсу, в частности, для трейдеров, работающих в сегменте малого и среднего бизнеса.

Гибкость, инновационные подходы к логистике и оптимизация затрат, характерные для независимых участников рынка, способствуют эффективному распределению топлива и сдерживанию цен. Важно, чтобы новое регулирование не создавало барьеров для здоровой конкуренции и доступности ресурса.

Экономический эффект: что ожидает рынок?

Введение МЗНН имеет не только организационные, но и финансовые последствия. Создание резервов горючего требует значительных вложений, а также дополнительных затрат на его хранение, что неизбежно повлияет на конечную стоимость продукта. Увеличение финансовой нагрузки на поставщиков может привести к следующим последствиям:

• Ограничение количества импортеров, что повлияет на разнообразие предложений на рынке.

• Накопление топлива крупными компаниями, которые могут диктовать ценовую политику.

• Включение дополнительных затрат в конечную цену топлива, что отразится на стоимости потребителей.

Энергетическая безопасность является важным приоритетом, но необходимо учитывать и экономические реалии рынка, чтобы не допустить излишней нагрузки на бизнес и потребителей.

Преждевременный старт

Для реализации норм закона необходимо иметь достаточное количество сертифицированных резервуаров для хранения стратегического запаса. Тем не менее, эксперты отрасли отмечают, что существующих мощностей в Украине пока недостаточно, особенно в условиях войны.

Это создает риск монополизации рынка хранения горючего и зависимости трейдеров от крупных владельцев резервуаров. Альтернативные механизмы, такие как региональные резервы или дифференцированный подход к нормам накопления могли бы стать компромиссным решением.

Следя за перипетиями, предшествующими началу действия этого закона, мы до последнего верили, что власть его отсрочит, предоставляли собственную аналитику основным положениям этого нормативно-правового акта, отслеживали новости на вебстранице Минэнерго, которые происходили в декабре 2024 года. службы Украины, экспертных организаций и профильных ассоциаций, как и органов оценки соответствия.

Успех, с которым Правительство приняло ключевые постановления, которыми утверждались Порядок создания, управления и функционирования системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в Украине, Порядок осуществления мониторинга объемов на рынках нефти, нефтепродуктов у, тоже не внушал оптимизма в том, что Закон заработает в полном объеме с 24 декабря 2024 года.

Стоит отметить, что власти все же пошли навстречу бизнесу, отсрочив ряд условий для прекращения военного времени и в течение следующих 6 месяцев. Вместе с тем, вопрос целесообразности и своевременности старта программы создания МЗНН в Украине остается открытым и сомнительным.

Введение государством системы МЗНН, обязательных авансовых платежей по АЗС, повышение ставок акцизного налога на топливо сформировали у представителей МСБ топливного рынка устойчивое мнение: под лозунгом улучшений и соблюдения требований ЕС лоббируются и принимаются законы, направленные на монополизацию рынка горючего в Украине крупными игроками.