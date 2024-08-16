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Жара возвращается. В Минэнерго предупредили о возможных отключениях света
С 17 августа в Украину, по прогнозам синоптиков, вернется жара. Поэтому увеличится потребление электроэнергии, что может привести к применению графиков отключения света.
Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
В Минэнерго прогнозируют увеличение потребления электроэнергии
Она отметила, что синоптики прогнозируют жару, начиная с этих выходных и на следующей неделе. Поэтому ожидается резкое увеличение потребления электроэнергии.
"На 16 августа мы не прогнозируем отключений, однако начиная с выходных прогнозируется значительное повышение температуры. И мы прогнозируем значительный рост потребления электроэнергии", — заявила Гринчук.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Она напомнила, что на энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак.
"И какие-либо дополнительные повреждения или даже погодные условия могут привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", — подчеркнула замминистра.
В Минэнерго призвали потребителей бережно пользоваться электроэнергией, не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости.
Это поможет стране избежать использования графиков и ограничений.
Бизнес призывают активно импортировать электроэнергию.
В Минэнерго напомнили, что ограничение энергоснабжения не предусмотрено для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.
Ранее сообщалось, что в случае возвращения жаркой погоды в Украину Министерство энергетики не прогнозирует жесткие графики отключений света, как в июле, при отсутствии российских обстрелов.
Почему перестали отключать свет и когда начнут снова
С 30 июля Украина живет без отключений электроэнергии. Главными факторами, которые позволили энергетикам отказаться от отключений, стало окончание аномальной жары и выведение из ремонтов энергоблоков атомных электростанций.
Но в этом году НАЭК "Энергоатом" предстоит отремонтировать еще два энергоблока АЭС, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Подключить к системе планируют до ноября 2024 года.
Поэтому с осенним похолоданием графики могут вернуться. Их продолжительность будет зависеть от того, насколько удастся восстановить поврежденные электростанции и увеличить лимиты импорта. Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.