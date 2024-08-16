Жара возвращается. В Минэнерго предупредили о возможных отключениях света

С 17 августа в Украину, по прогнозам синоптиков, вернется жара. Поэтому увеличится потребление электроэнергии, что может привести к применению графиков отключения света.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

В Минэнерго прогнозируют увеличение потребления электроэнергии

Она отметила, что синоптики прогнозируют жару, начиная с этих выходных и на следующей неделе. Поэтому ожидается резкое увеличение потребления электроэнергии.

"На 16 августа мы не прогнозируем отключений, однако начиная с выходных прогнозируется значительное повышение температуры. И мы прогнозируем значительный рост потребления электроэнергии", — заявила Гринчук.

Она напомнила, что на энергетических объектах по всей стране продолжается ремонтная кампания и восстановление оборудования, поврежденного в результате вражеских атак.

"И какие-либо дополнительные повреждения или даже погодные условия могут привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений", — подчеркнула замминистра.

В Минэнерго призвали потребителей бережно пользоваться электроэнергией, не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости.

Это поможет стране избежать использования графиков и ограничений.

Бизнес призывают активно импортировать электроэнергию.

В Минэнерго напомнили, что ограничение энергоснабжения не предусмотрено для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Ранее сообщалось, что в случае возвращения жаркой погоды в Украину Министерство энергетики не прогнозирует жесткие графики отключений света, как в июле, при отсутствии российских обстрелов.

Почему перестали отключать свет и когда начнут снова

С 30 июля Украина живет без отключений электроэнергии . Главными факторами, которые позволили энергетикам отказаться от отключений, стало окончание аномальной жары и выведение из ремонтов энергоблоков атомных электростанций.

Но в этом году НАЭК "Энергоатом" предстоит отремонтировать еще два энергоблока АЭС, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Подключить к системе планируют до ноября 2024 года.

Поэтому с осенним похолоданием графики могут вернуться. Их продолжительность будет зависеть от того, насколько удастся восстановить поврежденные электростанции и увеличить лимиты импорта. Подробнее об этом читайте в материале Delo.ua.