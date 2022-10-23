Зеленский: по всей Украине возобновлена техническая возможность поставки электричества

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался, что во всех регионах, где была повреждена энергетическая инфраструктура в результате обстрелов 22 октября, восстановлена техническая возможность снабжения электроэнергией потребителям.

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Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении 23 октября.

"Сегодня уже можем отчитаться, что во всех наших регионах, ставших мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества. Я благодарю каждого и каждую, кто работал без остановки, чтобы дать людям свет", — сказал гарант.

Он обратил внимание, что во многих городах и районах энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Президент в очередной раз объяснил, что это делается, чтобы у всех потребителей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме.

"Восстановить разрушенные ударами террористов энергообъекты – это гораздо более длинное и сложное дело. Но со временем мы и это обеспечим. Со временем... Это время нужно пройти. Поэтому и сегодня, и дальше, по-прежнему следует очень сознательно потреблять электричество. Пожалуйста, не забывайте ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что на деоккупированных территориях продолжается подключение потребителей к энергоносителям. Специалисты работают над подключением домохозяйств к газу, воде, электроснабжению, что было прервано из-за российской военной агрессии.

"В частности, только сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов – снова с газом. Город Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм – еще 300 абонентов с электричеством. Это постоянная работа, которая не прекращается ни дня и продолжается по всей освобожденной территории Украины", - резюмировал президент.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" сообщило, что 22 октября россияне совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты Украины. Масштаб повреждений может превышать последствия атаки 10-12 октября. Именно 10 октября оккупанты нанесли около 300 ударов по энергосистеме Украины.

Чтобы избегать веерных отключений, "Укрэнерго" просит бережливо потреблять электроэнергию на протяжении всего дня и особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.