Зеленский рассказал о ситуации со светом после атак россиян

На вечер 10 марта ситуация с энергоснабжением в Харькове и Житомире остается сложной после ракетной атаки россиян, в Киеве возобновляют теплосети.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Харьков – все еще многие абоненты отключены, в городе проблемы со связью. Удалось дать электричество на критическую инфраструктуру, все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителям. Действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад", - отметил он.

По его словам, в Харьковской области по состоянию на вечер большинству потребителей поставки электричества возобновлены.

Кроме того, до сих пор непросто в Житомире, хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения. Энергетики работают.

"Запорожье - делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города", - подчеркнул президент.

Напомним, в ночь на 9 марта российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 10 марта сообщил, что в Харькове и области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после массированного ракетного удара 9 марта. Без электроэнергии остаются – 470 тыс. потребителей в Харькове и 50 тыс. в области.