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Зеленский: в Украине разработана стратегия обеспечения генерации и поставки электроэнергии
У Украины есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества населению на 2023 год. В то же время, для реализации плана понадобится время и много усилий.
Об этом 30 декабря сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к гражданам.
"Обсудили после (заседание – Delo . ua ) Ставки на отдельном совещании состояние в энергетике, к чему мы готовимся. У нас есть четкая стратегия обеспечения генерации и поставки электричества. Чтобы ее реализовать, нужно время, нужно много усилий", – сказал глава государства .
Реализация этой стратегии, как заметил Зеленский, – одна из главных задач на следующий год для власти. Президент выразил уверенность в том, что стратегию реализуют, но не рассказал о деталях по ней.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это будет. Будет обязательно", - подчеркнул гарант.
Напомним, 29 декабря Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. После этого дефицит мощности в энергосистеме по состоянию на 11.00 30 декабря находился на том же уровне, что и до десятой массированной ракетной атаки россиян. При этом было повреждение объектов генерации и электросетей.
Хотя раньше ракетными ударами россияне могли вывести из строя почти половину энергосистемы Украины.