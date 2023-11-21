Атака на PYUSD. Сможет ли стейблкоин PayPal не попасть на крючок американских регуляторов

Судя по всему, война между американскими финансовыми регуляторами и представителями криптоиндустрии набирает обороты. Недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении стейблкоина компании PayPal. Delo.ua рассказывает, почему PYUSD столкнулась с проблемами в Штатах, может ли новая криптовалюта всколыхнуть финансовую стабильность в мире и какое будущее ждет стейблкоин PayPal.

Расследование SEC против PYUSD

Недавно платежная система PayPal получила повестку от SEC из-за стейблкоина PYUSD , передает издание Coingeek. В отдельной заявке к регулятору представители компании отметили: "Мы получили повестку в суд от Отдела контроля за соблюдением законодательства SEC по стейблкоину PayPal USD . Повестка требует предоставить документы. Мы сотрудничаем с SEC в связи с этим запросом".

Новое расследование SEC не стало полной неожиданностью, поскольку августовский запуск PYUSD американские политики в общем-то восприняли настороженно. К примеру, глава Комитета по финансовым услугам Палаты представителей от Демократической партии Максин Уотерс критически оценила инициативу PayPal по созданию стейблкоинов , передает издание Paymentexpert. В частности, она выразила "глубокую обеспокоенность" этими планами, поскольку, по ее мнению, непонятно, какое место в финансовой системе должно занять PYUSD . Тем более, в настоящее время в США отсутствует регулирование этой категории криптовалют.

Как уже писало Delo.ua, стейблкоин – это криптоактив, который считается стабильным, поскольку курс "монет" привязан к обычным валютам (например доллар или евро) или биржевым товарам (нефть, золото). Стейблкоины играют немаловажную роль на рынке криптоактивов. В частности, инвесторы могут хранить в этих токенах свои средства, не сильно беспокоясь о скачках котировок. Это очень удобно, особенно когда рынок криптовалют испытывает значительные колебания цен. В такие периоды невыгодно конвертировать "монеты" в классическую наличность, ведь комиссия может быть высокой.

Появление стейблкоина PYUSD

Платежная система PayPal запустила стейблкоин PYUSD на блокчейне Ethereum в августе 2023 года. Эту криптовалюту выпускает Paxos Trust Company – поставщик базирующейся в Нью-Йорке криптоинфраструктуры.

Стейблкоин от PayPal обеспечивается депозитами в долларах, казначейскими облигациями и прочими активами. Токен создан на базе ERC-20 (Ethereum). Его можно использовать:

для переводов между счетами PayPal и поддерживаемыми внешними кошельками,

для оплаты покупок,

для личных платежей,

для конвертации любых цифровых активов PayPal и т.д.

С тейблкоин PayPal можно приобрести на таких площадках, как Coinbase, Kraken, KuCoin и т.д.

В компании считают, что стейблкоин поможет объединить потребителей фиатной валюты и Web3 (блокчейн) . В частности, президент PayPal Дэн Шульман отметил, что переход к цифровым валютам требует стабильного цифрового инструмента, который легко подключается к фиатной валюте, такой как доллар США.

"Наша приверженность ответственным инновациям и соблюдению нормативных требований, а также опыт предоставления новых услуг нашим клиентам создают основу, необходимую для содействия развитию цифровых платежей через PayPal USD", - сказал Шульман.

Но появление стейблкоина от PayPal не порадовало участников финансовой отрасли. В частности, представители Банка Америки считают, что "монета" вряд ли получит широкое распространение, поскольку может столкнуться с высокой конкуренцией на рынке.

"В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что PYUSD испытывает дополнительные трудности с внедрением, поскольку конкуренция со стороны цифровых валют центральных банков ( CBDC ) и прибыльных стейблкоинов растет", - считают эксперты Банка Америки.

Что происходит со стоимостью PYUSD на крипторынку

Согласно данным Coinmarketcap, стейблкоин PayPal находится на 242 месте по рыночной капитализации, которая составляет $158,9 млн. Первые данные о торгах на сайте появились 20 августа 2023 года. Сначала котировки "монеты" претерпели резкие колебания: то есть, могла расти до $1,05 или падать до $0,98 за "монт". Период нестабильности завершился 8 сентября. Теперь стейблкоин пытается удерживаться в пределах $1 – так и должна "работать" эта криптовалюта, чтобы остаться интересной для участников криптоиндустрии.

На старте стейблкоин PYUSD демонстрировал резки колебания. Источник: Coinmarketcap.

Зачем компания PayPal создала свой стейблкоин

Как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин в разговоре с Delo.ua, главная "фишка" известной платежной системы – это 350 млн пользователей. Поэтому решение компании запустить свой стейблкоин PYUSD выглядит логично, поскольку криптовалюты позволяют проводить операции быстро, надежно и значительно дешевле.

"Чтобы продвигать платежный сервис дальше, имеет смысл ввести собственную "монету", позволяющую лучше проводить всевозможные переводы. Более того, все стейблкоины снабжены реальными деньгами в позиции 1:1. Это увеличивает доверие к криптовалюте PayPal среди клиентов", - говорит Шевчишин.

Эксперт напоминает, что еще в 2021 году PayPal открыл возможность для клиентов пользоваться криптогаманцем и проводить переводы в криптовалютах. Тогда запуск этого проекта показал интерес аудитории PayPal к криптовалютам и продемонстрировал объем возможных операций.

"Насколько я понимаю, тогда объемы возможных переводов в криптовалюте оказались значительными, поскольку уже в первом квартале 2023 года у компании было около одного млрд. клиентских криптовалют". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак также считает стейблкоин PYUSD интересным проектом, который компания PayPal создала под криптовалютную инфраструктуру США.

"Роль стейблкоина PayPal и самой компании , в первую очередь, должна состоять в создании шлюза или портала для входа и выхода в/из криптовалютного пространства для граждан США. PayPal уже имеет фиатную платежную инфраструктуру . Кроме того, недавно в кошельке компании появилась возможность для хранения криптовалют типа Bitcoin, Ethereum", - говорит Орыщак.

В таких условиях появление стейблкоина PayPal (PYUSD) создает полноценную цепочку, отмечает Орыщак. Дело в том, что пользователь будет иметь возможность приобрести PYUSD в кошельке PayPal, а после этого – поменять на криптовалюту.

"Сохранять купленную крипту можно тоже на кошельке PayPal. При необходимости есть возможность отправить "монеты" нужному адресату или выполнить другие операции. После криптовалюта можно конвертировать обратно в фиатные деньги через стейблкоин PYUSD", – объясняет Орыщак.

Но у стейблкоина PYUSD могут возникнуть проблемы из-за того, что "монета" появилась в американской экономике несвоевременно, говорит Максим Орыщак. Именно сейчас в Штатах продолжается самое интенсивное в мире формирование криптовалютного законодательства.

"Это касается всех этапов приобретения и переводов криптовалюты. Отсюда появляются массовые судебные иски SEC к криптобиржам. Также не удивляет ажиотаж вокруг создания криптовалютных фондов ETF в США. Поэтому будущее у PYUSD может сложиться как положительно, так и негативно", - говорит Орыщак.

Как может закончиться противостояние PayPal и финрегулятора США

Хотя криптоиндустрия довольно прохладно отнеслась к появлению стейблкоина PayPal, но криптоинвесторы понимают, что это перспективная история для будущего рынка цифровых "монет", говорит Максим Орыщак. Многие отраслевые специалисты связывают сроки прихода "криптовесны", то есть нового цикла устойчивого роста стоимости криптовалюты, как раз с притоком американских денег в отрасль. Но когда это произойдет и произойдет ли, сказать пока невозможно.

Почему? Процесс формирования криптовалютной инфраструктуры в США идет очень бурно и непредсказуемо, продолжает Орыщак. Эти процессы развиваются логично, поскольку власти США не по собственной воле экстренно выстраивают криптовалютную инфраструктуру. Штаты двигаются в этом направлении потому, что мир фрагментируется, рушится долларовый глобализм.

"Итак, если в США останется прежняя система, то для взаимодействия с другими странами, если они являются прямыми противниками, понадобится альтернативная платежная система", - уверен эксперт.

По его словам, в таких условиях открытой конкуренции каждый хотел бы занять в этой будущей системе наилучшее положение:

PayPal пытается сделать это через стейблкоин и свою платежную систему.

Его постараются подвинуть другие игроки: например, Илон Маск со своим суперприложением X, Meta и Amazon со своими альтернативами и тому подобное.

"Естественно, что в американском Конгрессе, где есть представители всех этих компаний и лоббисты игроков старой финансовой системы, баталии будут только усиливаться". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

В то же время, несмотря на болезненное влияние регуляторов США на криптотрасль, скорее всего, стейблкоин PayPal выйдет из этих испытаний целым и невредимым, говорят эксперты.

"Не думаю, что PayPal будет рисковать своей репутацией и мировым именем для любых незаконных действий. Доверие рынка и пользователей – это самое дорогое, что есть у финансовых компаний, в том числе платежных систем . Если стейблкоин обеспечен – то он должен быть обеспечен действительно и компания должна регулярно отчитываться об этом. Так что у финрегуляторов США не будет реальных оснований для предъявления обвинений компании PayPal в отношении стейблкоина PYUSD", - говорит Андрей Шевчишин.

Инфографика: мировой рынок стейблкоинов в цифрах

По данным Coingecko по состоянию на середину ноября, рыночная капитализация стейблкоинов – $127 млрд, объем торгов – $46 млрд.

Наибольшие доли распределены среди таких монет:

Tether (USDT) – 70,9% (год назад – 46,9%). Капитализация – $87,5 млрд.

USD Coin (USDC) – 19,4% (год назад – 31,5%). Капитализация – $23,9 млрд.

Dai (DAI) – 4,2% (год назад – 3,8%). Капитализация – $5,2 млрд.

TrueUSD (TUSD) – 2,7% (год назад – 0,6%). Капитализация – $3,3 млрд.

Binance USD (BUSD) – 1,5% (год назад – 16,4%). Капитализация – $1,8 млрд.

Капитализация на мировом рынке стейблкоинов составляет $127 млрд. Источник: Coingecko .

Почему американские чиновники видят угрозу в криптовалютах

Дело в том, что в США уже возникали серьезные экономические кризисы, вызванные проблемами в криптоиндустрии. Поэтому американские чиновники жестко следят за происходящим на рынке криптовалют, чтобы защитить экономику от появления новых кризисов или потрясений. Давайте приведем несколько примеров, о которых уже рассказывало Delo.ua.

Обвал стейблкоина TerraUSD (UST). Эта "монета" потерпела крах весной 2022 года. Напомним, сначала "токен" был привязан к курсу доллара США, но у него не было реальных резервов у "зеленых". Фактически курс UST поддерживал стабильность благодаря сложному сочетанию алгоритмов и родственному токену LUNA. В целом, этот проект считался успешным, в него вкладывали деньги криптоинвесторы. Но однажды команда решила отвязать TerraUSD от доллара. Это привело к резкому снижению стоимости UST и LUNA и обвалу «монет». Позже проект трансформировали.

Но эта история стала хорошим уроком, поскольку американские власти решили перевести рынок стейблкоинов в легальное поле. В 2023 году Конгресс активно обсуждал несколько вариантов соответствующего законопроекта. В частности, политики настаивают на определенных правилах:

Эмитенты стейлбкоинов должны формировать резервы для поддержки курса хотя бы на уровне 1:1.

Резервы могут включать доллары, депозиты, казначейские векселя и т.д.

Если организация решит создать стейблкоины без разрешения регуляторов, это будет наказываться пребыванием в тюрьме и штрафом.

Но все эти инициативы пока черновики, поскольку демократы и республиканцы не могут достичь компромисса по этому законопроекту.

Крах криптобиржи FTX и банкопад в США. Напомним, осенью 2022 года кризис настиг известную криптобиржу FTX. Тогда стало известно, что львиная часть активов компании Alameda Research была сосредоточена в FTT – собственных токенах криптобиржи FTX. А главой Alameda Research и одним из основателей FTX был Сэм Бенкман-Фрид. После этого клиенты начали массово выводить деньги, компания не смогла удовлетворить волну заявок, курс FTT рухнул. Далее криптобиржа подала документы о банкротстве, что позволяет FTX работать и даже попытаться перезапустить платформу.

После FTX кризис накрыл банковский сектор США. Весной 2023 года банкротами стали три крупных игрока, активно проводивших операции с виртуальными активами:

Silvergate Bank – работал с криптовалютными компаниями.

Silicon Valley Bank или SVB – работал с хедж-фондами и венчурными компаниями.

Signature Bank – делал ставку на криптобанкинг.

Падение Silvergate произошло из-за массового снятия средств с депозитов, которые, в частности, забирали клиенты FTX. Затем регуляторы закрыли SVB и Signature. В первом случае это произошло из-за ошибок в управлении, во втором – в попытках предотвратить распространение банковского кризиса.

После этого Федеральная резервная система (ФРС) решила взять под жесткий контроль банковскую систему, особенно в части их операций со стейблкоинами . Теперь госбанки должны получать соответствующие разрешения у регулятора для проведения операций с долларовыми токенами или стейблкоинами . Кроме того, подконтрольные банки могут работать с криптоактивами, например, предоставлять услуги хранения криптоактивов как депозитарии, но при условии выполнения соответствующих законов о правах потребителей, борьбе с отмыванием денег, финансировании терроризма и т.д.

Как видим, в последнее время в криптоиндустрии произошло много потрясений, ставших серьезной проверкой для устойчивости американской экономики. Поэтому логично, что в США пытаются усилить надзор на всех уровнях. Для этого:

власть создает соответствующее законодательство;

финрегуляторы разрабатывают внутренние правила для банков

В этих условиях атака на стейблкоин компании PayPal тоже ясна, поскольку американские политики опасаются, что известная платежная система с новой "монетой" создаст неожиданные угрозы не только финансовому рынку в США, но и во всем мире.