Банкиры прогнозируют стабилизацию курса доллара в Украине

Курс доллара в обменниках составит 34-36 грн/долл в ближайшее время, стоимость валюты стабилизируется на этой отметке, прогнозирует исполнительный директор Независимой ассоциации украинских банков Елена Коробкова.

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Свой прогноз эксперт озвучила в эфире телемарафона.

Она считает, что после снятия ограничений произойдет нормализация наличного валютного курса в течение 10 дней.

"Для того чтобы ситуация после подобных регуляторных решений выровнялась, понадобится 2-3 недели. Нормализацию курса будем наблюдать в ближайшие 10 дней, когда белый и серый рынок выровняются и станут почти одинаковыми", — сказала Коробкова.

Она объяснила, что Нацбанк снял ограничения для установления банками курса на наличном рынке, чтобы предупредить так называемый валютный туризм.

"Люди переходили границу, снимали там валюту со своих счетов, возвращались в Украину и обменивали её по курсу 35-36 грн/долл. Такая ситуация во время войны совершенно неприемлема, когда существует серый валютный рынок с котировками на 30% выше официального курса", — пояснила Коробкова.

Напомним, Национальный банк Украины отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%. При этом официальный курс гривны по отношению к доллару США остается фиксированным – на уровне 29,25 грн/долл. США.