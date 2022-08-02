Bitcoin Magazine запустил вебсайт в Украине

Всемирно известное издание Bitcoin Magazine начинает работу в Украине и запускает сайт

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Теперь не нужно искать информацию о Биткоине на множестве ресурсов, ведь все самое важное на эту тему можно найти в одном месте.

- Полный гайд от истории создания до даты добычи последней монеты

- Актуальные новости и аналитические материалы от лучших профи Биткоин-сферы

- Инфографика для тех, кто любит статистику и расшифровку таинственных терминов для тех, кто не знает, что такое майнинг или халвинг

Издание будет заниматься как локализацией международного, так и созданием оригинального контента на украинском и русском языках.

«Быстрое развитие рынка Биткоина невозможно без современного медиа нового формата, что обеспечивает читателей качественным отраслевым контентом. С запуском Bitcoin Magazine в Украине, Восточной Европе и странах СНГ, мы будем предоставлять не только эксклюзивную информацию о Биткоине, но и будем формировать сплоченное сообщество профессионалов и фанатов этой отрасли», — отмечает Сергей Тронь, инвестор и основатель компании White Rock Management.