Биткоин в негативе. Почему цифровое "золото" сдает позиции и какой курс BTC следует ожидать до конца 2023 года

В середине августа курс bitcoin просел на 10–15%. Эта новость оказалась неожиданной для криптоиндустрии и расстроила инвесторов. Поведение цифрового "золота" кажется странным еще и потому, что за последние недели произошли события, которые должны положительно повлиять на курс биткоина, но этого не произошло. Так что Delo.ua решило разобраться, почему bitcoin впал в пессимизм и на какой курс BTC можно рассчитывать в положительном и отрицательном сценариях до конца 2023 года.

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Каких сценарий для курса биткоина следует ожидать до конца 2023 года

Эксперты в разговоре с Delo.ua озвучивают разные сценарии поведения биткоина осенью и до конца года.

В частности, финансовый аналитик Андрей Шевчишин уверен, что сейчас bitcoin "топчется" вблизи своей себестоимости , поэтому падение ниже этого уровня на длительное время маловероятно. Скорее всего, криптоиндустрию ждет волатильность.

По словам эксперта, рынок смог удержать цену и не обвалиться ниже $24 тыс. , однако сил для роста пока нет. Но такие силы могут появиться, потому что рынок проходит трансформацию. Дело в том, что биржи изменяют условия работы для разных локаций в рамках новых требований правительств. А инвесткомпании пытаются зарегистрировать спотовые bitcoin-ETF .

"По завершении этой трансформации накопится достаточная ликвидность для роста", - объясняет Шевчишин.

Отрицательный сценарий №1 для курса биткоина

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак придерживается пессимистических оценок по курсу BTC. Дело в том, что ранее падение курса bitcoin не останавливалось на 15%, а расширялось до 30-40%.

"Именно это обстоятельство и заставляет криптоинвесторов очень нервничать", - объясняет эксперт.

В таких условиях аналитик считает, что по пессимистическому сценарию в сентябре-октябре bitcoin может провалиться до $15-17 тыс. за монету.

Хороший сценарий №2 для цены цифрового "золота"

В то же время Орыщак говорит: если на американском фондовом рынке улучшатся настроения, тогда биткоин может двигаться в рамках оптимистического сценария.

"Положительные ожидания инвесторов станут сильной зоной поддержки для bitcoin на уровне $23-25 тыс. за монету. Тогда главная криптовалюта сможет в сентябре обновить июльские максимумы и подняться до зоны сопротивления $32-$33 тыс .", - говорит Максим Орыщак.

Плохой сценарий №3 для стоимости BTC

Андрей Шевчишин считает: если цифровое "золото" будет идти по негативному сценарию, тогда в сентябре криптовалюта может стоить $24-31 тыс., а к концу 2023 года – $20 тыс . Но последний показатель находится ниже уровня себестоимости биткоина, говорит эксперт, поэтому в этой зоне курс может колебаться короткое время.

Крутой сценарий №4 для цены bitcoin

По мнению Шевчишина, положительный сценарий для bitcoin будет выглядеть так: в сентябре и до конца 2023 года у BTC есть шансы вырасти до $47 тыс. за монету . Но столь стабильные показатели реальны, когда криптоиндустрия пройдет определенные этапы трансформации, предупреждает Шевчишин.

В общем, Максим Орыщак считает, что какой бы из сценариев относительно поведения биткоина ни сработал, давление на криптовалютный рынок до конца 2023 года скорее всего сохранится.

"Это означает, что в 2023 году криптоинвесторы с высокой вероятностью еще увидят определенную волатильность bitcoin, поэтому цена может как расти, так и существенно падать", - говорит аналитик.

Какие прогнозы для курса биткоина приготовили иностранные эксперты

Между тем, зарубежные аналитики полны положительных ожиданий относительно дальнейшего поведения bitcoin .

Так, главный инвестиционный директор фонда цифровой валюты Altana Алистер Милн считает, что курс биткойна (BTC) может достичь уровня в $100 тыс. ., даже без одобрения Комиссии по ценным бумагам США (SEC) спотовых биткоин-ETF, передает издание Сryptonews.

При этом эксперт уточняет: участникам индустрии будет приятно, если комиссия поддержит развитие криптотрасли, но флагманский цифровой актив будет все равно прекрасно работать и без рынка биткоин-ETF.

"Приятно иметь BTC ETF, но он нам не нужен, чтобы достичь $69 тыс., и нам не нужен, чтобы достичь $100 тыс.", – написал Милн в соцсети "Твиттер".

В свою очередь, аналитики инвестиционного фонда Pantera Capital уверены, что курс биткоина поддержит халвинг, который должен состояться весной 2024 года. Согласно расчетам экспертов, в начале события цифровое "золото" может достичь отметки в $35,4 тыс. А уже после халвинга стоимость bitcoin должна достигнуть индикатора в $148 тыс.

После халвинга биткоин вырастет до $150 тыс.

Что интересно, прогнозы по поводу будущего BTC начал предоставлять даже искусственный интеллект (ИИ). В частности, недавно участники криптосообщества The ₿itcoin Therapist попросили ChatGPT подготовить долгосрочный негативный и положительный прогноз для биткоина . Свои результаты общения с ИИ инвесторы опубликовали в соцсети "Твиттер".

ИИ предоставил долгосрочный прогноз по курсу биткоина в 2023 году.

Согласно оптимистическому прогнозу, ChatGPT считает, что биткоин будет расти так:

В 2024 году: $50-150 тыс.

В 2028 году: $100-500 тыс.



В 2032 году: $100 тыс. – $1 млн.



В 2050 году: $100 тыс. – $5 млн.



Такое развитие событий реально, отмечает ChatGPT, если институциональные инвесторы будут и дальше интересоваться вложением средств в крипту, монета станет более популярной для инвестиций, а также в отрасли будут происходить положительные события.

А согласно негативному прогнозу, ИИ говорит, что курс биткоина "золота" будет меняться так:

В 2024 году: $20-50 тыс.

В 2028 году: $20-100 тыс.



В 2032 году: $20-200 тыс.



В 2050 году: $20-500 тыс.



Свои оценки ChatGPT объясняет проблемами регулирования криптоиндустрии и технологическими вызовами.

Как менялся курс bitcoin в августе и сентябре 2023 года

За последний месяц цифровое "золото" подешевело почти на 11,5% . Согласно данным сайта Coinmarketcap, если 7 августа биткоин стоил $28,8 тыс., то уже 6 сентября курс составил $25,7 тыс.

За месяц курс биткоина просел на 11,5%

Как можно увидеть на графике курса bitcoin, падение BTC произошло 16-18 августа. В эти дни цифровое "золото" подешевело почти на $3 тыс. – с $29 тыс. до $26,3 тыс.

Как произошло падение биткоина в августе

Как объясняют эксперты, опрошенные Delo.ua, тренд удешевления BTC наблюдался с начала августа: но если в начале месяца этот процесс происходил плавно, то в середине обвал стал стремительным. Теперь криптоиндустрия замерла в ожидании, говорит Максим Орыщак из ЦБТ, поскольку инвесторы очень нервничают.

В частности, участники крипторынка пытаются найти ответы, почему же произошел обвал биткоина: "Кто-то смотрит с технической точки зрения, кто-то – с внутриотраслевой, а кто-то пытается оттолкнуться от прогнозов по американскому фондовому рынку", – объясняет Орыщак.

По мнению эксперта, все эти подходы для объяснения поведения курса биткоина достаточно эффективны. Однако августовский провал все равно стал неожиданностью для криптоинвесторов. Большинство спекулятивно настроенных участников торгов ожидали роста стоимости bitcoin в августе, а не падения до 15%.

"Главная криптовалюта до падения находилась в периоде очень низкой волатильности. В 9 из 10 подобных случаев цена bitcoin после завершения низковолатильного периода росла более чем на 10-15%. То есть вероятность падения цены в августе равнялась примерно 10%". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Также эксперт приводит статистику портала Onchain: сразу после обвала bitcoin стало понятно, что у 90% краткосрочных владельцев главной криптовалюты – а это менее 155 дней – появились убытки из-за снижения цены.

"Получается, что спекулятивно настроенные криптоинвесторы ожидали роста цены, поэтому покупали bitcoin по цене свыше $26 тыс.", – объясняет Орыщак.

Но ситуация на крипторынке развивалась иным образом: сначала инвесторы почувствовали потери в стоимости биткоина до 15%, а дальше последовали более серьезные "минусы" в альтокоинах.

Почему стоимость биткоина обвалилась в середине августа

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что на удешевление стоимости bitcoin повлияло несколько факторов.

Первое. Наиболее чувствительными для рынка стали новости о распродаже биткоина компаниями Илона Маска - SpaceX и Tesla . Суммарно Маск вышел из биткоина на сумму свыше $1 млрд.

"Инвесторы всегда негативно реагируют на такие новости. Впрочем, очевидно, что продажи были не в августе, а проходили в течение некоторого периода времени. Что интересно, в момент непосредственных операций влияние на рынок не было столь значимым". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Второе. В августе было зафиксировано несколько взломов бирж и большие движения на старых кошельках, ранее считавшихся мертвыми . Открытие этих кошельков с большими объемами биткоина также могли стать сильным триггером для рынка.

Третье. Binance продолжает менять свою политику на некоторых локациях, чтобы войти в регулируемую зону, что также сопровождается движением капитала.

Четвертое. Ужесточение кредитно-денежной политики США и экономические проблемы в Китае привели к ослаблению юаня . Это также является драйвером глобальных изменений настроений на финансовых рынках и спроса на рисковые активы, особенно криптовалюты.

Стоит ли ждать позитива для bitcoin до конца 2023 года

Эксперты советуют с осторожностью воспринимать положительные прогнозы по криптоиндустрии. Почему? Дело в том, что в отрасли уже прошли определенные хорошие новости, но даже они не помогли "оживить" курс биткоина.

Так, в конце августа стало известно, что Апелляционный суд округа Колумбия, США, опубликовал решение, согласно которому действия Комиссии по ценным бумагам (SEC) были признаны неправомерными. Дело в том, что летом 2022 года компания Grayscale подала иск в суд на SEC, поскольку комиссия отказалась конвертировать GBTC в спотовый биткоин-ETF. Соответствующая заявка была отправлена в комиссию еще осенью 2021 года. Летом 2023 года суд обязал комиссию пересмотреть решение. Кстати, фонд GBTC был создан еще в 2013 году, а с 2017 года Grayscale пытается превратить его в спотовый биткоин-ETF.

"Эта новость была воспринята рынком как шаг к быстрому запуску в США этого инструмента. Однако, не стоит забывать о других подобных судебных решениях, когда локальный позитив для криптовалютного рынка очень быстро стирался ответным ходом SEC. Здесь ситуация вполне может повториться, поэтому курс биткоина реагирует на такие новости достаточно осторожно", – объясняет Максим Орыщак.

Этот тренд уже можно проследить в США. В частности, SEC продолжает атаки на криптовалютную инфраструктуру. Недавно комиссия подала заявку на обжалование судебного решения по Ripple.

Напомним, Delo.ua уже писало, как в середине июля Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка постановил, что продажа токенов Ripple XRP на биржах и через алгоритмы не являются инвестиционными контрактами. В то же время, в постановлении суда говорится, что продажа монет крупным участникам крипторынка нарушает действующее законодательство США по ценным бумагам. Постановление Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка можно считать частичной победой Ripple над SEC. Этот иск против проекта комиссия подала еще в 2020 году.

Кроме того, Binance может попасть под американские санкции . В конце августа SEC подала беспрецедентное секретное ходатайство против криптобиржи с 35 доказательствами правонарушений. Инсайдеры говорят, что оно может быть связано с расследованием Министерства юстиции США по связям криптобиржи с российскими санкционными банками.

Как видим, новостей для роста курса биткоина особо нет. Но положительный тренд может задать американский фондовый рынок , продолжает Орыщак. Он отметил, что в конце августа США опубликовало слабые отчеты по рынку труда. К примеру, стало известно, что:

количество открытых вакансий снизилось до минимального уровня с начала 2021 года.

количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики составило лишь 177 тыс., что стало самым низким показателем за последние 6 месяцев.

