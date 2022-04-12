Благодаря аукциону по военным облигациям Минфин привлек в бюджет более 6,1 млрд грн

На аукционе (Bloomberg), прошедшем во вторник, 12 апреля, благодаря продаже военных облигаций (ОВГЗ) министерство финансов позаимствовало в госбюджет 6,17 млрд грн, сообщила пресс-служба Минфина. Из этой суммы 1,47 млрд грн привлекли благодаря облигациям с погашением за полгода со ставкой в 10%.

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Все остальное – через бумаги на 1,3 года под 11%. На этот раз, в отличие от прошлого вторника, речь шла только о торгах ОВГЗ в гривне. Другими словами, государству придется отдать заемщикам по этим ценным бумагам ориентировочно 6,834 млрд. грн.

Отметим, что сумма, которую министерство заимствовало в этот раз, существенно превышает заем на прошлой неделе. Во вторник, 5 апреля, Минфин привлек в госбюджет из-за продажи на аукционе военных облигаций 5,577 млрд грн в эквиваленте. Продавали бумаги следующих видов:

гривневые на 6 месяцев со ставкой в 10%, ссудив 740 млн грн;

гривневые на 1,3 года: ставка 11% – на 223 млн грн;

в евро на 12 месяцев под 2,5%, пополнив бюджет на €143 млн.

Напомним, что еще 23 марта государственный Ощадбанк как первичный дилер начал предоставлять клиентам сервис приобретения военных облигаций внутреннего госзайма. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.