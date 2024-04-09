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Большинство украинцев поддерживают переход к более гибкому курсу гривны: какие ожидания имеют до конца года

Большинство украинцев поддерживают переход к более гибкому курсу гривны: какие ожидания имеют до конца года
Фото: Depositphotos

24,1% опрошенных украинцев положительно относятся к переходу на более гибкий режим формирования обменного курса гривны, при этом почти половина респондентов (48,9%) считают, что к концу 2024 курс гривны ослабнет.

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Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социополис".

Опрос проводился методом телефонного интервью с 31 марта по 05 апреля 2024 года. Количество опрошенных – 1003 респондента.

Так, согласно опросу, переход к более гибкому режиму формирования обменного курса гривны воспринимается большинством респондентов положительно (разница положительного и отрицательного отношения – +38,4%). При этом полностью положительно и скорее положительно, чем отрицательно, к этому относятся 24,1% и 32,9% соответственно, а полностью отрицательно и скорее отрицательно, чем положительно – 8,3% и 10,3% соответственно. Воздержались от ответа 24,4% респондентов.

Фото 2 — Большинство украинцев поддерживают переход к более гибкому курсу гривны: какие ожидания имеют до конца года

Также исследование показало, что опрошенные жители Украины имеют достаточно пессимистические ожидания относительно того, как будет меняться курс гривны до конца 2024 года. По мнению почти половины (48,9%) респондентов, к концу текущего года гривна ослабнет. 31,7% респондентов считают, что курс гривны в течение 2024 года будет сохраняться примерно на нынешнем уровне. Только 10,0% респондентов ожидают, что к концу нынешнего года гривна укрепится.

Фото 3 — Большинство украинцев поддерживают переход к более гибкому курсу гривны: какие ожидания имеют до конца года

Вместе с тем, большинство (61,6%) опрошенных жителей Украины считают, что поддержка относительно стабильного курса гривни с момента начала полномасштабной военной агрессии России (т.е. с 24 февраля 2022 года) является в большей степени результатом значительной внешней финансовой помощи, которую получила Украина за указанное время. Около четверти опрошенных (26,8%) считают, что поддержка относительно стабильного курса гривни является примерно одинаковой и есть результатом значительной внешней финансовой помощи, и результатом профессиональных действий Национального банка Украины. Лишь 5,7% респондентов считают, что поддержка относительно стабильного курса гривни с момента начала полномасштабной агрессии России является в большей степени результатом профессиональных действий НБУ, а не результатом значительной внешней финансовой помощи.

Фото 4 — Большинство украинцев поддерживают переход к более гибкому курсу гривны: какие ожидания имеют до конца года

Добавим, что в начале апреля 2024 года официальный курс доллара США почти не изменился: если 1 апреля он стоил 38,99 грн, то уже 7 апреля этот показатель был на уровне 39,02 грн. Более подробно о том, как менялся курс гривны в первую неделю апреля и что ее ждет в будущем, читайте в статье Delo.ua – "Доллар берет ориентир на 39-40 грн, но ситуацию может изменить голосование в США".

Ранее сообщалось, что в Украине, несмотря на войну, удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы. В Нацбанке отметили, что предпосылки для перехода на следующий этап смягчения валютных ограничений еще формируются.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко