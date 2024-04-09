Большинство украинцев поддерживают переход к более гибкому курсу гривны: какие ожидания имеют до конца года

24,1% опрошенных украинцев положительно относятся к переходу на более гибкий режим формирования обменного курса гривны, при этом почти половина респондентов (48,9%) считают, что к концу 2024 курс гривны ослабнет.

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Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социополис".

Опрос проводился методом телефонного интервью с 31 марта по 05 апреля 2024 года. Количество опрошенных – 1003 респондента.

Так, согласно опросу, переход к более гибкому режиму формирования обменного курса гривны воспринимается большинством респондентов положительно (разница положительного и отрицательного отношения – +38,4%). При этом полностью положительно и скорее положительно, чем отрицательно, к этому относятся 24,1% и 32,9% соответственно, а полностью отрицательно и скорее отрицательно, чем положительно – 8,3% и 10,3% соответственно. Воздержались от ответа 24,4% респондентов.

Также исследование показало, что опрошенные жители Украины имеют достаточно пессимистические ожидания относительно того, как будет меняться курс гривны до конца 2024 года. По мнению почти половины (48,9%) респондентов, к концу текущего года гривна ослабнет. 31,7% респондентов считают, что курс гривны в течение 2024 года будет сохраняться примерно на нынешнем уровне. Только 10,0% респондентов ожидают, что к концу нынешнего года гривна укрепится.

Вместе с тем, большинство (61,6%) опрошенных жителей Украины считают, что поддержка относительно стабильного курса гривни с момента начала полномасштабной военной агрессии России (т.е. с 24 февраля 2022 года) является в большей степени результатом значительной внешней финансовой помощи, которую получила Украина за указанное время. Около четверти опрошенных (26,8%) считают, что поддержка относительно стабильного курса гривни является примерно одинаковой и есть результатом значительной внешней финансовой помощи, и результатом профессиональных действий Национального банка Украины. Лишь 5,7% респондентов считают, что поддержка относительно стабильного курса гривни с момента начала полномасштабной агрессии России является в большей степени результатом профессиональных действий НБУ, а не результатом значительной внешней финансовой помощи.

Добавим, что в начале апреля 2024 года официальный курс доллара США почти не изменился: если 1 апреля он стоил 38,99 грн, то уже 7 апреля этот показатель был на уровне 39,02 грн. Более подробно о том, как менялся курс гривны в первую неделю апреля и что ее ждет в будущем, читайте в статье Delo.ua – "Доллар берет ориентир на 39-40 грн, но ситуацию может изменить голосование в США".

Ранее сообщалось, что в Украине, несмотря на войну, удалось стабилизировать валютный рынок, укрепить доверие к гривне, обеспечить снижение инфляции и увеличить международные резервы. В Нацбанке отметили, что предпосылки для перехода на следующий этап смягчения валютных ограничений еще формируются.

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