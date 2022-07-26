Цена евро в обменниках превысила 40 грн. Доллар также дорожает

Средний курс продажи евро в украинских обменниках 26 июля составила 40,3 грн, средняя стоимость продажи доллара в обменниках составляет 39,8 гривен. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

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Средний курс евро во вторник, 26 июля в обменниках подорожал на 30 копеек до 40,3 грн/евро, средний курс доллара повысился на 40 копеек до 39,8 грн/доллар.

Средний курс продажи евро в украинских банках 26 июля повысился на 10 копеек до 39,9 грн/евро. С начала недели курс вырос на 1,973 грн.

Средний курс продажи доллара в банках 26 июля повысился на 20 копеек и составил 39,5 грн/доллар. С начала недели стоимость доллара выросла на 2,2 гривны.

Государственные Приватбанк и Ощадбанк продают доллар по цене 39,3 грн/доллар, Укрэксимбанк за 39,5 грн/доллар. В кассах Райффайзенбанка доллар продают за 39,2 грн, ПУБМ предлагает доллар за 39,9 грн. Укргазбанк продает доллар за 39,3 грн/доллар, Альфа-Банк за 39,6 грн, OTP Bank продает доллар за 38,95 грн.

В то же время евро Приватбанк продает в своих кассах евро за 39,8 грн, Ощадбанк за 39,4 грн, Укрэксимбанк за 40,55 грн. Райффайзенбанк продает евро за 40,2 грн, ПУМБ за 40,5 грн, Укргазбанк и Альфа-банк за 39,8 грн. OTP Bank продает евро за 39,88 грн.

Напомним, Напомним, 21 июля Нацбанк откорректировал курс доллара, повысив его на 25% до 36,57 гривен.