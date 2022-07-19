Давит Нацбанк. Минфин наконец-то поднял доходность по ОВГЗ

Во вторник, 19 июля, Минфин на первичных аукционах повысил доходность годовых гривневых ОВГЗ с 11% до 14%, но сохранил доходность бумаг на более короткие сроки на уровне 9,5-10% годовых, свидетельствуют последние результаты аукциона.

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Повышение доходности бумаг – именно то, чего требовал у министерства Нацбанк, повысив учетную ставку до 20%, тем самым пытаясь сделать гривневые инструменты инвестирования более привлекательными.

В Минфине же повышать доходность ОВГЗ после поднятия ставки регулятором не торопились, поскольку впоследствии за облигации пришлось бы отдать покупателям гораздо больше.

Минфин на последнем аукционе продал годовые бумаги на 1,78 млрд грн, в то же время министерство отклонило 2 из 21 заявки на 3,5 млрд грн (по номиналу), в которых просили ставку до 18% годовых.

Кроме того, Минфин отказался от первоначального размещения двухлетних бумаг, спрос на которые составляет всего 15,5 млн. грн. по ставкам от 14,5% до 18% годовых.

Суммарно на четырех результативных аукционах по гривневым ОВГЗ во вторник ему удалось привлечь 1,929 млрд грн. Для сравнения, неделей ранее удалось привлечь 143,5 млн. грн.

Кроме того, Минфин продал еще 6-мес. и 11-мес. долларовые облигации на $32,14 млн по несколько повышенным ставкам, которые он установил на прошлой неделе – соответственно 4% и 4,5% годовых, полностью удовлетворив весь спрос.