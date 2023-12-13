ЕС задерживает 10 млрд евро для Венгрии на фоне ее позиции по отношению к Украине, – Reuters

Европейская комиссия отказалась разморозить 10 млрд евро помощи Венгрии из общего бюджета блока. Это происходит на фоне того, что страна угрожает ветировать поддержку Украине, пишет Reuters.

В ЕК заявили, что судебные реформы Венгрии должны сначала быть опубликованы в официальном журнале страны и полностью введены в действие. Только после этого исполнительная власть в Брюсселе сможет разморозить средства для Будапешта.

Блок надеялся, что разблокировка денег поможет повлиять на премьер-министра Венгрии Орбана. Но его старший помощник во вторник, 12 декабря, потребовал сумму до 30 млрд евро в заявлении для Bloomberg. Эти средства Евросоюз заморозил из-за проблем с верховенством права и демократией в стране.

Теперь Еврокомиссия повысила ставки, поскольку ЕС углубляется в спор с Венгрией касательно поддержки Украины, на которую Орбан угрожает наложить вето на саммите лидеров блока.

Помощь Украине: средства от ЕС

Финансирование для Украины в размере 50 млрд евро, которое планирует выделить ЕС, рассчитано на 2024-2027 годы.

Как отмечала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, такая помощь должна обеспечить предполагаемое финансирование Украины на пути в Европейский Союз.

Однако в пересчете на один год эта поддержка меньше 18 млрд евро финансовой помощи, которую ЕС выделял на 2023-й.

Решение о пересмотре бюджета ЕС ожидается 14-15 декабря на саммите лидеров блока и требует единодушия среди союзников. Но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против предоставления помощи Украине на 50 млрд евро.

Также на саммите будет обсуждаться, в частности, начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. В этом отношении Орбан предложил Евросоюзу отложить вопрос членства на 5-10 лет, а пока заключить с Киевом договор о стратегическом партнерстве.