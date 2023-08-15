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Финансы
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Freedom Broker опровергли заявление Hindenburg Research

Freedom Broker опровергли заявление Hindenburg Research

Публикация, опубликованная 15 августа компанией Hindenburg Research, является умышленной спекуляцией и набором неподтвержденных фактов.   заявили в компании Freedom Broker  

Годовой отчет холдинга опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC), аудит провела компания из большой четвёрки Deloitte. Выручка, балансы и клиенты холдинга полностью подтверждены. Отношения со всеми связанными сторонами проанализированы и подробно раскрыты. В отчете особое внимание уделено нашим процессам санкций и AML, вывод чистый, - заверила инвестиционная компания  

Отчет Freedom Holding Corp. о результатах финансового года, окончившегося 31 марта 2023 года, опубликовано по ссылке.  