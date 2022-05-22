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Финансы
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Гороховский призвал НБУ вернуть единый курс доллара

Гороховский призвал НБУ вернуть единый курс доллара

Соучредитель monobank Олег Гороховский призвал Национальный банк Украины подумать над пересмотром политики в отношении валютного рынка. Банкир считает, что регулятору следует обсудить с банками и участниками рынка возврат к единому валютному курсу.

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Об этом Гороховский заявил в Facebook.

"У нас всегда в приложении был единственный курс – для операций с картами, для обмена внутри приложения и для ФЛП (ФОП). Почему? Потому что это правильно. Наличие разных курсов – это сложно", — подчеркивает Гороховский.

Он объясняет, что правила, установленные НБУ, заставляют банки вводить разные курсы доллара. Дело в том, что по операциям в приложении и операциям ФОП курс не может отличаться более чем на 1% от курса НБУ, а по карточным транзакциям и обмену в отделениях может.

"Ну и получается "красиво" – продавать валюту ФОП мы не можем, а покупать у них валюту можно только по курсу НБУ+1%. ФОПы "счастливы", — констатировал банкир.

Кроме того, во время войны многие клиенты украинских банков выехали за границу, поэтому продажа валюты клиентам за рубежом – это огромные объемы. Ранее действовали ограничения по курсу для конвертации, но теперь их нет.

"Здесь получается "дилемма заключенного" – все ждут, кто из банков первым поставит рыночный курс за картами (~36-37) и от кого убегут все клиенты в банки, которые пока курс не поставили", — рассказал Гороховский, призвав НБУ вернуть единый курс.

Напомним, НБУ 20 апреля отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.

Кроме того, Нацбанк разрешил банкам устанавливает свободный курс валюты для безналичного обмена по карточным счетам. По мнению регулятора, это должно выровнять условия работы финучреждений по сравнению с обменниками и поспособствовать уменьшению колебаний стоимости валюты.

Автор:
Вита Молодан