Пан или пропал. Чего ждать от Bitcoin в ближайшие месяцы?

Что происходит с рынком криптовалют в мире и в Украине, как будет меняться курс биткоина, читайте в обзоре Delo.ua

Каким будет поведение Bitcoin в 2023 году

Хотя криптоиндустрия постоянно лихорадит, основная валюта – Bitcoin (ВТС) – в начале 2023-го демонстрирует рост. В частности, если 1 января биткоин стоил $16,5 тыс., 12 апреля он укрепился до $30,3 тыс.

В 2023 году курс биткоина пересек планку в 30 тыс. долларов

Биткоин может «протестировать» исторический рекорд около $69 тыс. Фото: ua.depositphotos.com

Что прогнозируют западные аналитики

Эксперты говорят, что Bitcoin может и дальше дорожать, потому что за последние месяцы "монета" выросла на 70%, передает издание CNBC.

Так, главный технический директор Tether (USDT) Паоло Ардоино считает, что биткоин может «протестировать» исторический рекорд около $69 тыс. .

Если это произойдет, тогда у «монеты» появится возможность достичь новой планки в $100 тыс. ., не исключает директор по стратегии криптобиржи Gemini Маршалл Берд .

«В этом году биткоин, вероятно, достигнет исторических максимумов», – говорит Берд.

Позитивные настроения у аналитиков логичны, поскольку цифровые активы показали устойчивость во время банковского кризиса в США из-за проблем Silvergate, SVB и Signature.

«Рост можно объяснить тем, что люди напуганы крахом банковской системы», – объясняет генеральный директор Bittrex Global Оливер Линч .

Но среди экспертов присутствуют и криптопессимисты, напоминает издание Forbes в апрельском обзоре. Так, в конце 2022 года руководитель отдела исследований цифровых активов компании VanEck Мэтью Сигел высказал мнение, что курс биткоина упадет до $10-12 тыс. . А руководитель отдела исследований Standard Chartered Эрик Робертсен сделал более нелестный прогноз: Bitcoin может пробить дно в $5 тыс. . Эксперты объясняли: такие сценарии реалистичны, ведь существуют риски активизации криптопреступников и банкротств майнинговых компаний.

Индустрия зависит от глобальных настроений и глобального капитала. Фото: ua.depositphotos.com

Украинский взгляд на курс Bitcoin

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин акцентирует внимание на том, что индустрия зависит от глобальных настроений и глобального капитала. Поэтому как только Федеральная резервная система США (ФРС) смягчит риторику или пойдет на ослабление политики, криптовалюты получат сильный импульс роста.

В 2024 году ожидается очередной халвинг биткоина, который часто рассматривают как фактор будущего роста стоимости. Кроме того, несмотря на падение стоимости криптовалют, количество кошельков ходлеров выросло в 2022 году, это означает, что инвесторы не хотят расставаться с активами. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Кто такие ходлеры Это инвесторы, хранящие определенные криптовалюты, например, биткоин, несмотря на падение или рост цены. Такую стратегию они используют для заработка.

Что такое халвинг Bitcoin Известно, что майнеры добывают биткоин. Для этого используют специальное оборудование и ищут новые блоки в сети Bitcoin. Блоки – это записи в блокчейн-сети биткоина, благодаря которым существует инфраструктура этой криптовалюты. Всего майнеры могут добыть 21 млн монет, потому что майнинг Bitcoin ограничен. За работу люди получают вознаграждение, размер которого уменьшается в 2 раза, когда изготовлены следующие 210 тыс. блоков в блокчейне. Это называется халвинг. Сейчас халвинг проходит раз в четыре года. Событие уже произошло в ноябре 2012-го, июле 2016-го, мае 2020-го. За это время вознаграждение за майнинг одного блока уменьшилось с 50 до 6,25 BTC. Следующий халвинг пройдет в апреле 2024 года. Тогда вознаграждение снизится до 3,125 BTC. Кстати, производить новые блоки все сложнее, поэтому ожидается, что майнинг будет закрыт в 2140 году – тогда удастся добыть все 21 млн биткоинов. Халвинг, как правило, влияет на удорожание биткоина. Этот тренд можно самостоятельно последовать в течение года после каждого халвинга. Например, последний раз курс Bitcoin увеличился с $8895 (май-2020) до $63523 (апрель-2021). После этого криптовалюта может подешеветь. Почему в эти периоды растет Bitcoin? Майнинг – это по факту эмиссия криптовалюты, которая из-за инфляции приводит к обесцениванию денег. А система халвинга создана, чтобы сдерживать уровень инфляции биткоина. Более того, в мире участники криптоиндустрии ждут нового халвинга. Поэтому в преддверии события, что означает усложнение поиска новых монет, стоимость Bitcoin может расти из-за активного спроса со стороны инвесторов. Такие тенденции можно наблюдать даже за полгода до халвинга.

В течение 2022 года цена Bitcoin упала на 78% - с $69 тыс. до $15 тыс.

Какие проблемы криптовалюты пережили в 2022 году

В прошлом году в индустрии цифровых активов наступила настоящая криптозима: цена Bitcoin упала на 78% – с $69 тыс. до $15 тыс. «Агрессивная просадка крипты произошла из-за системных проблем в индустрии», – говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Согласно этому и управляющая партнерша SBSB Fintech Lawyers Юлия Барабаш. Она выделила топ-5 вызовов, переживших рынок криптовалют в 2022 году :

1. Регуляторные изменения. Правительства по всему миру пытались урегулировать криптовалюты. Это приводило к неопределенности и потенциальному влиянию на рыночные цены.

2. Угрозы кибербезопасности. Взломы, воровство, нацеленные на биржи и отдельные кошельки, а также мошеннические схемы остаются серьезной проблемой.

3. Экологические проблемы. Потребление энергии, связанное с добычей криптовалют, явилось предметом особого внимания.

4. Геополитические риски. Политическая напряженность и экономическая нестабильность влияют на рынок криптовалют. Например, войны, санкции или конфликты могут привести к повышенному контролю со стороны регулирующих органов или к ограничению использования криптовалют.

5. Цифровые валюты центрального банка (CBDC) . Разработка и выпуск таких валют может повлиять на спрос на существующие криптовалюты. С одной стороны, CBDC могут узаконить цифровые валюты и стимулировать их принятие, с другой - CBDC также могут конкурировать с некоторыми криптовалютами.

Юлия Барабаш считает, что большинство проблем в прошлом году остаются актуальными и в 2023-м. В частности основные опасения вызывают неопределенность регулирования, угрозы кибербезопасности и волатильность рынка.

Пока деятельность по криптовалютам не урегулирована, она будет высоко турбулентной. Регуляция положит конец спекуляции и докажет практическую ценность криптовалют и блокчейну. Юлия Барабаш управляющая партнерша SBSB Fintech Lawyers

Аналитики говорят, что крипторинок зависит от многих факторов, но в последнее время существенно возросла его корреляция с фондовым рынком США.

"Речь идет о спекулятивном капитале, распределяемом между различными инструментами – акциями, деривативами и криптовалютами, поэтому общий отток капитала затрагивает также и крипторинок. Этот базовый тренд мы видели во второй половине 2022-го, а также синхронное восстановление рынков в начале2", – говорит Андрей Шевчишин.

По его мнению, проблемы регулирования рынка и последствия банкротства FTX до сих пор давят на стоимость криптоактивов, но эти вопросы не являются доминантными. А вот банкротство американских банков, в частности, SVB, оказало сильное влияние на настроения инвесторов и цены "монет". Новость о том, что вкладчики банков с суммами сбережений до $250 тыс. будут спасены, помогла криптоактивам существенно возрасти.

У историй с банками есть отрицательный аспект. Теперь получить средства на развитие стартапа, включая криптостартап, будет сложнее и дороже. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Также непонятно, как повлияет на индустрию борьба регуляторов США из Binance. Новость о том, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск на криптобиржу за нарушение федеральных законов, вызвала резкое снижение стоимости криптовалют.

«Удар по большому игроку может усложнить жизнь для многих криптотрейдеров. Но результаты иска еще не очевидны, он может быть длинным. Поэтому рынки по многим валютам возобновились и ловят новости о развитии ситуации», – объясняет Шевчишин.

Юлия Барабаш, в свою очередь, считает, что проблемы или скандалы последних лет потенциально могут привести не только к кризису в криптосегменте, но и повлиять на доверие инвесторов к цифровым активам. Впрочем, по ее словам, рынок крипты сталкивался с подобными ситуациями в прошлом и часто демонстрировал устойчивость.

Топ-3 событий, оказывающих влияние на стабильность рынка криптовалют

1. Банкротство FTX.

Кризис догнал криптобиржу FTX в ноябре-2022. Стало известно, что львиная доля активов компании Alameda Research была сосредоточена в FTT – собственных токенах криптобиржи FTX. А главой Alameda Research и одним из основателей FTX был Сэм Бенкман-Фрид. После этой новости клиенты начали массово выводить деньги, компания не смогла удовлетворить волну заявок, курс FTT рухнул. Далее компания подала документы о банкротстве, что позволяет FTX работать, пока идет работа по погашению обязательств перед кредиторами. Процесс идет сложно: в частности, в марте новое руководство биржи выявило дефицит средств для выплат клиентам в размере $9,5 млрд.

Воздействие. Крах крупной биржи, такой как FTX, может привести к потере средств многих инвесторов , что влечет за собой панику и недоверие на рынке.

2. Регуляторные действия контролирующих органов США против Binance.

Министерство юстиции США начало расследование против Binance еще в 2018 году. Это произошло на фоне опасений, что биржа нарушила законы США по борьбе с отмыванием денег и санкции. Но тогда чиновники не выдвинули обвинения. После банкротства FTX власти США усилили проверку деятельности Binance. К примеру, в марте-2023 сенаторы попросили, чтобы Binance предоставил подробную информацию о бизнес-операциях, но в отчете были раскрыть не все вопросы, например, по теме финансов. Также в марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance в суд Северного округа штата Иллинойс. Власти обвиняют криптогиганта в нарушениях Закона о товарных биржах.

Воздействие. Может привести к ужесточению правил и штрафов для биржи , что, в свою очередь, влияет на общий настрой рынка и доверие инвесторов к криптовалютам.

3. Крах Silvergate, SVB и Signature.

После FTX кризис накрыл и банковский сектор США. Так, в марте-2023 банкротами стали три крупных игрока – Silvergate Bank (работал с криптовалютными компаниями), Silicon Valley Bank или SVB (работал с хедж-фондами и венчурными компаниями) и Signature Bank (делал ставку на криптобанкинг). Падение Silvergate произошло из-за массового снятия средств с депозитов, которые уменьшились с $11,9 млрд до $3,8 млрд. Эти средства снимали клиенты – обанкротившиеся компании, в частности, FTX. После банк продал ценные долговые бумаги на $5,2 млрд, сократил 40% персонала, но это не помогло удержаться на плаву. Затем американские регуляторы закрыли SVB и Signature. В первом случае это произошло из-за ошибок в управлении, во втором – в попытках предотвратить распространение банковского кризиса. Клиенты трех банков получат свои денежные средства. Гарантии предоставили финансовые органы США – Министерство юстиции, Федеральная резервная система (ФРС) и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC). Что ждет банки дальше? К примеру, First Citizens Bank решила приобрести активы SVB, а New York Community Bank поглощает Signature Bank.

Воздействие. Проблемы с банками, предоставляющими услуги многим криптовалютным компаниям, могут нарушить работу криптокомпаний и, как следствие, повлиять на рынок в целом.

Криптобиржам придется существенно усилить прозрачность работы и внедрить комплаенс-процедуры

Чем живет рынок криптовалют в Украине.

В начале марта украинцы поняли, что не могут вывести средства из криптокошельков на банковские карты. Инвесторы смогли использовать только P2P-операции. Такие транзакции можно осуществить на криптобиржах, поскольку там пользователи имеют право напрямую обменивать крипту и фиатные деньги.

Почему украинские банки ограничили работу с криптобиржами

Управляющий партнер ЮФ Rezultat Максим Полишкевич говорит, что остановка операций с криптовалютами не вызвана прямым запретом.

Из-за расследования противоправной деятельности банков и гемблингового бизнеса НБУ решил более тщательно взглянуть на работу финансовых учреждений, которые гипотетически могут быть задействованы в подобных историях. Максим Полишкевич управляющий партнер ЮФ Rezultat

"Об этом свидетельствует постановление от 1 марта 2023 года. Документ ничего нового не запрещает, но дает понять, что рискованные транзакции могут быть тщательно пересмотрены», - объясняет юрист.

Напомним, в начале 2023-го народные депутаты и правоохранители разоблачили схему избегания налогообложения . В этих процессах были задействованы операторы игорного рынка и банки. Как результат госбюджет потерял более 10 млрд. грн.

Старшая юрист ЮК GLS Марина Ускова объясняет, что отказ банков проводить транзакции с криптобиржами логичен.

Операции с криптовалютами носят анонимный характер, что делает невозможным проведение полноценной KYC процедуры, а также проверки на отмывание грязных средств и финансирование терроризма в таких операциях. Марина Ускова старшая юрист ЮК GLS

Что такое KYC процедуры Know Your Customer переводится с английского как «знай своего клиента». Это означает, что все финансовые организации, в частности криптобиржи, должны провести процесс идентификации и подтверждения личности клиента при открытии счета.

Как лучше решить проблемы украинского крипторынка

Максим Полишкевич уверен, что криптобиржам придется существенно усилить прозрачность работы и ввести комплаенс-процедуры, которые «позволят банкам работать с ними, не боясь гнева НБУ».

А Марина Ускова предлагает искать новые методологии усовершенствования системы проверок криптовалютных операций, ведь это позволит улучшить ситуацию в украинском сегменте криптоиндустрии.

В целом изменение условий работы криптовалют в Украине – это шаг к урегулированию рынка: «Существенного влияния на глобальный рынок не будет, поскольку возможность проведения P2P платежей остается. Стороны могут проводить операции, но ограничили спекулятивные операции», – объясняет Шевчишин.

Фото: ua.depositphotos.com