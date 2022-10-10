Гривна устояла после назначения нового главы НБУ. Чего ждать на валютном рынке на этой неделе

Верховная Рада 7 октября назначила новым главой Национального банка Андрея Пышного. Впрочем, эта новость на валютном рынке не отразилась вообще, как это иногда бывает при важных кадровых перестановках в стране.

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Тем более что существуют более важные события, которые оказывают более существенное влияние на валютный рынок. Например, это инфляция, которая в годовом исчислении ускорилась до 24,4% по сравнению с 23,8% по итогам августа. Основными драйверами ценового роста по-прежнему есть последствия военных действий, разрушенные предприятия и углубление экономического кризиса.

Кроме того, на крепость национальной валюты негативно влияет эмиссия, темпы которой остаются высокими. А чем мощнее работает станок – тем дешевле в конечном итоге будет гривна. При этом военные облигации спросом среди банков и других покупателей почти не пользуются.

"Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ на прошлой неделе установил новый "антирекорд". Таким образом, зависимость госбюджета от внешних источников финансирования и "печатного станка" НБУ только усиливается", – рассказал в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

И действительно, Министерство финансов на очередном аукционе по продаже военных облигаций 4 октября привлекло в госбюджет только 44,5 млн. грн., не изменив ставки. Об этом свидетельствуют данные Минфина. Так, Минфин разместил гривневые облигации под 12% с погашением 5 апреля 2023 – привлекли лишь 16,6 млн грн.

Также НБУ продолжает тратить валюту из своих резервов. Валовые международные резервы Украины на начало октября составили $23,93 млрд. Месячное снижение составило $1,51 млрд (-5,94%). Это и есть результат "распродажи" иностранных валют на межбанковском рынке, который проводил НБУ: объем валютных интервенций регулятора в сентябре составил $2,75 млрд.

"При такой динамике сокращения резервов Нацбанк будет вынужден снизить официальный курс гривны к иностранным валютам (девальвировать нацвалюту) уже на ближайшем заседании. Следствием станет девальвация гривны на наличном рынке и ускорение темпов роста инфляции", – добавляет эксперт.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе с 3 по 7 октября Нацбанк на межбанке приобрел лишь $7,2 млн, а продал более $615,7 млн, сократив тем самым международные резервы на $608,5 млн. Таким образом, НБУ с начала войны купил на межбанке суммарно $2,477 млрд, а реализовал $17,32 млрд (отрицательное сальдо свыше $14,843 млрд).

С начала года НБУ приобрел $3,134 млрд, а продал более $20 млрд, зайдя в минус на $16,967 млрд.

Хотя все могло быть похуже. Как объясняет глава Совета НБУ Богдан Данилишин, динамика платежного баланса Украины в январе-августе 2022 свидетельствует о сбалансированном влиянии внешнеэкономических операций резидентов Украины на динамику курса гривны.

Текущий счет платежного баланса за восемь месяцев 2022 года был сведен с профицитом $6,7 млрд (за соответствующий период 2021 года был отрицательным на уровне $0,7 млрд). При этом дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в августе продолжал расти (до -8 млрд и -$4,9 млрд за январь-август соответственно).

"Вместо этого существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев, находящихся за рубежом ($9,3 млрд за 8 мес. 2022 г. – на уровне несколько выше, чем в прошлом году), и вливание международной помощи в сектор общегосударственного управления (+$9,5 млрд за 8 мес. 2022 г.)", – уточнил Данилишин.

Иными словами, чем больше работники присылают в Украину инвалюты, тем крепче становится гривна.

Курс в банках и на черном рынке

В банках и на черном рынке на прошлой неделе гривна несколько укрепилась к доллару и евро. Если в начале недели в банках доллар торговался в среднем по 41,1-41,9 грн/$, то уже к концу недели – после плавного спуска – по 40,35-41,12 грн/$.

На черном рынке гривна тоже продемонстрировала небольшую ревальвацию. Но во вторник, 4 октября, спрэд стремительно расширился с последующим сужением к выходным: в понедельник курс в среднем по стране составлял 41,1-41,4 грн/$, во вторник – 40,7-41,2 грн/$, а в воскресенье – 40,9-41,15 грн/$.

Евро в банках в понедельник торговался на уровне 39,4-40,7 грн/€, а к концу недели – 39-40,18 грн/€. На черном рынке евро "нарисовал дугу". В понедельник курс составлял 39,3-39,85 грн/€, после чего в среду валюта ощутимо подорожала до 39,55-40 грн/€, а к воскресенью, напротив, подешевела до 39,17-39,5 грн/€ .