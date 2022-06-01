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Гривня неизбежно девальвирует — эксперты
Курс гривни по отношению к доллару, вероятно, не скоро вернется к показателю в 29 грн/долл, в дальнейшем украинская национальная валюта будет неизбежно дешеветь. Такой прогноз сделал начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов в комментарии Financial Club.
"Курс 29,25 грн/долл при нынешнем положении экономики – это, в принципе, прошлое. И рано или поздно он должен адаптироваться к новым требованиям. "Рано" или "поздно" – это вопрос дискуссионный", — отмечает эксперт.
Он подчеркивает, что ситуация, когда курс валюты устанавливал черный рынок, была неправильной. Это приводило к тому, что доллар иногда дорожал до 38-39 грн/грн. Однако, как считает Блинов, такая ситуация уже тоже не должна повториться.
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"У нас война. У нас есть фундаментальное давление на курс. Это и снижение экспорта, и отток капитала, и самое главное, это ожидания – девальвационные и инфляционные. Когда экономически активное население и бизнес ожидают, что доллар будет расти, а гривна падать, то доллар будет расти, а гривна будет падать, даже если с импортом, экспортом и всем остальным будет все в порядке", – констатировал эксперт Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Евгений Дубогрыз.
Эксперты отмечают, что выход Минфина на валютный рынок значительно улучшил бы положение гривни. Однако даже в случае активного участия Найбанка на межбанковском рынке Украина все равно столкнется с "ползучей девальвацией", подытожили эксперты.
Напомним, с 21 мая Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.
По данным Национального банка Украины "карточные туристы" в апреле и мае завезли на черный рынок Украины сотни миллионов долларов.