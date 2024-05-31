Инвестиции для военнослужащих. Остров стабильности в океане бурных событий

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Денежное довольствие, которое получают военнослужащие, стало предметом большого внимания компаний и посредников, работающих на рынке финансовых услуг. Наши защитники, безусловно, супергерои для украинцев, однако это такие же люди, которым свойственно желание приумножить деньги. Но как это делать без риска? Как добиться того, чтобы после нашей Победы иметь достаточный финансовый ресурс для достойной жизни? Следует научиться управлять деньгами и инвестировать.

Ситуация: стабильная нестабильность

В отличие от айтишников, предпринимателей или специалистов в диджитал-сфере, у военных практически нет времени, чтобы детально изучать условия предложенных соглашений и проверить посредника. При этом деньги есть. И часто из-за высокого уровня адреналина, неуверенности в будущем, решения принимаются импульсивно и слишком поспешно. Как результат, эти решения не слишком успешны и приводят к потере средств.

Крайняя сторона импульсивных решений – азартные игры. К примеру, согласно данным Опендатабот , топ-10 компаний игорного бизнеса в 28 раз приумножили свое состояние в прошлом году. В индекс попали 9 онлайн-казино и 1 лотерейный оператор.

Проблема игровой зависимости (лудомании) приобрела национальный масштаб, повлекла за собой колоссальные потери средств и ухудшение психоэмоционального состояния. Поэтому сами военные инициировали запрет на деятельность таких учреждений.

По моему мнению, проблема лудомании распространилась в том числе из-за нехватки знаний у людей, что именно делать с деньгами, которых стало больше, а тратить нет возможности. Это нужно менять и помогать украинцам овладевать финансовой грамотностью. Сделать это можно через просветительскую деятельность финансовых консультантов и советников, грантовые образовательные кампании, а также консолидированное сотрудничество государства с прозрачными финансовыми учреждениями.

Какие перспективы

Почему мы говорим об этом сейчас? Сейчас в ВСУ около 700 тыс. украинцев — втрое больше, чем в 2014–2021 годах. И в 2024 году это число должно вырасти еще на 100 тыс. Это в основном молодые люди, которые должны строить карьеру и развивать успешное будущее страны. И пока они к этому вернутся, в течение всего времени службы, у защитников должна быть возможность сформировать и сохранить капитал для будущего, каким бы оно ни было. Так какие же перспективы у военных?

По возвращении домой защитникам придется начинать жизнь сначала и заботиться о подорванном физическом и эмоциональном здоровье. Военные должны рассчитывать на стабильность в финансах. Рассмотрим варианты, как этого добиться.

Рассчитывать на пенсию? Нет

Солидарная пенсионная система признана банкротом. Так что полагаться на нее не стоит.

И хотя военным предусматриваются доплаты и ранняя пенсия, однако законодательство о пенсиях для военных, разработанное в 1990-х, не выдерживает современных военных вызовов. Обещания по пенсиям превращаются в непосильное бремя для государства. Да и достаточно ли для героев Украины рассчитывать на пенсию в среднем около 10 тыс. грн? Очевидно, что нет.

Собственный бизнес. Доступный каждому?

Открыть свой бизнес может быть хорошей идеей. Существует множество государственных, международных и частных программ, грантов и обучения для военных и ветеранов. Однако в целом от старта самой популярной и массовой грантовой программы « Собственное дело » среди ветеранов грант получило лишь 0,046%.

Прогнозируется, что после войны в Украине может быть около 10% ветеранов, а это 4–5 млн человек. Хватит ли в бюджете средств для массовой грантовой программы – риторический вопрос.

Есть еще один момент. С точки зрения вовлечённости и времени, собственный бизнес сейчас могут рассматривать только ветераны или члены семьи военных. Когда речь идет именно о военнослужащих, планировать финансовое будущее они могут с помощью инвестирования. И с этим может помочь финансовый консультант.

Финансовые посредники. На что обратить внимание

До начала полномасштабного вторжения финансовые услуги покупали в основном айтовцы, топ-менеджеры и предприниматели. Именно у них были наиболее высокие доходы.

Сейчас внимание финансовых консультантов, риэлторов, финансовых посредников и продавцов различных финансовых продуктов и инвестиционных решений приковано к военным. Они получают выплаты, которыми нужно управлять.

Однако в Украине деятельность финансовых посредников не регулируется. Любой человек может назвать себя финансовым консультантом, а блоггеры никак не ограничены в своем контенте. Сертификацию, которую должны были получить только специалисты, занимающиеся торговлей ценными бумагами на фондовом рынке или непосредственно управлением активами, но не консультированием, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку окончательно отменила 15 мая.

То есть кто угодно может начать давать «лучшие» советы военным, куда вложить деньги. А у военных нет ни времени, ни часто знаний, чтобы проверить таких специалистов.

Именно поэтому, чтобы не потерять заработанные трудом деньги, нужно понять основные принципы построения инвестиционного портфеля. Он должен быть грамотно составлен, содержать разные классы активов. Когда есть определенная база знаний, со специалистом можно более предметно обсудить, как наиболее эффективно применить деньги к собственным финансовым целям.

Инвестиционный портфель. Из чего состоит

Учитывая максимальные риски, которые сегодня имеют защитники, финансовая защита должна рассматриваться как островок уверенности и безопасности. Как его сотворить?

Как финансовая консультантка, я должен сформировать хороший диверсифицированный портфель для человека. Если нет специфических предпочтений, например, инвестировать только в стартапы, хорошим вариантом для человека с умеренным риском профилем будет портфель с таким распределением:

35% - ценные бумаги: акции и фонды. Это наиболее ликвидный класс активов в регулируемой среде.

20% - бизнес. Прямые инвестиции не на фондовом рынке. Часто менее ликвидны и менее доступны, однако иногда имеют большую доходность из-за уникальных сделок. Сюда же относим венчурные инвестиции на разных стадиях.

15% - недвижимость разных типов: жилая, офисная, торговая, а также земля, фонды недвижимости в Украине и за рубежом.

15% - облигации и облигационные фонды.

10% - наличные деньги в различных валютах, банковские счета и краткосрочные депозиты.

5% - криптовалюты. Здесь следует принимать во внимание только сильные криптовалюты, не входить в сделки на пике роста цены и сохранять валюту на холодных кошельках, чтобы уберечься от возможного краха биржи.

Активы. Как их можно улучшить

При хорошем распределении инвестиций большая их часть должна находиться на фондовом рынке . Почему? Из-за высокой ликвидности таких активов. Это возможность быстро обналичивать активы без потери рыночной стоимости актива. К тому же в большинстве юрисдикций среду регулируют, а права инвестора защищают.

Однако в Украине фондовый рынок развит слабо: нам доступны покупка облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) через Действие, банки и нескольких брокеров, а также корпоративные облигации, как NOVA PAY, которые можно купить прямо в приложении.

На рынке также представлены несколько ценных бумаг, которые очень неликвидны. Однако, каждое физическое лицо может инвестировать и в международные рынки капитала, используя лимит на вывод средств в 100 тыс. грн в месяц. Таких инвестиционных возможностей хватит большинству военнослужащих. На международных рынках можно инвестировать в акции и облигации или инвестиционные фонды, которые предлагают совокупность определенных активов.

Недвижимость можно закрыть стандартной квартирой на стадии завершения строительства. Сейчас доступна государственная программа есть Обитель. Однако это предложение можно воспользоваться 1 раз. При этом инвестировать в квартиру многое не получится, ведь порог входа достаточно существенный — от десятков тысяч долларов, а спрогнозировать результат очень сложно из-за рисков военных действий. К тому же недвижимость имеет очень плохую ликвидность — невозможно продать пол комнаты, нужно продавать весь объект.

Однако уже существуют альтернативы: популярные за рубежом REIT фонды — компании, которые владеют, управляют или финансируют генерирующую доходы недвижимость . В них можно инвестировать там же за границей, через выведенные в рамках лимитов (100 тыс. грн. в месяц) средства.

В Украине доступны аналоги таких фондов, однако предложений еще очень мало и законодательно не все вопросы урегулированы.

Как вариант, еще можно вложить часть средств в доходную недвижимость, управляемую управляющей компанией, или сельскохозяйственную землю.

Инвестиции в венчурный капитал в Украине предлагают несколько фондов и синдикат, позволяющие заходить в венчур с низким чеком от $5 тыс. Здесь нужно или проактивно самостоятельно подбирать интересные проекты, которые для военнослужащего кажутся почти нереальными, или довериться специалисту.

Направление криптовалют можно «закрыть» многими путями, однако в рамках портфеля рассматривать их следует только как долговременные инвестиции, а хранить их следует на холодных кошельках. Это такие хранилища ключей доступа к криптовалютным активам, не требующим постоянного подключения к интернету.

Учитывая, что в Украине после войны будет как минимум 10% ветеранов, военным уже сегодня стоит позаботиться о своем будущем, ведь государство не сможет это сделать. Чтобы чувствовать себя более защищенно финансово, смысл сознательно подойти к сохранению денег и инвестиций. С этой целью следует самостоятельно сформировать себе границы правильного инвестиционного портфеля, и уже в нем подбирать активы исходя из собственных целей, условий, возможностей, порога входа и т.д.

В Украине и за рубежом доступно множество инструментов. Поэтому составить хороший портфель не вызов, а интересная задача с прогнозируемым постепенным успехом. А инвестировать — это строить стабильное будущее и формировать среди рисков и неопределенности собственный «островок» финансовой независимости и безопасности