До конца 2023 года курс litecoin может вырасти до $150 или упасть до $20 – прогнозы экспертов

После августовского халвинга на стоимость litecoin будут влиять реакция индустрии, состояние глобальной экономики, вопросы регуляции рынка, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. О том, как халвинг litecoin влияет на сценарии поведения монеты, Delo.ua рассказывает в статье "Третий халвинг лайткоина состоялся. Как изменится стоимость LTC к концу 2023 года".

Согласно оптимистическому сценарию, курс лайткоина может упасть до $70 или вырасти до $150, считает Андрей Шевчишин. До конца этого года litecoin будет двигаться в форватере рынка, в основном следуя тенденциям биткоина.

По его словам, сейчас для лайткоина создан торговый коридор $70-105 за монету. Так что аналитик не ожидает падения ниже $70, поскольку это станет мега негативным событием для цифрового серебра. Но коррекция до $82 вполне возможна, продолжает Шевчишин. В таком случае криптоинвесторы могут начать активно покупать монеты.

"В отрицательном сценарии рассматриваю сохранение колебаний в зоне $70-115. В положительном сценарии ждем движения в зону $150 за монету", - прогнозирует Шевчишин.

Согласно пессимистическому сценарию, курс litecoin может упасть даже до $20-30, считает аналитик ЦБТ Максим Орыщак, поскольку после халвинга крипта сохраняет риски снижаться в цене и дальше. В частности, согласно данным графического анализа, сейчас падение litecoin до $69 реально, поскольку таким образом курс монеты будет идти к восходящей тенденции с июня 2022 года.

"Если это произойдет, то громкий сигнал слабости litecoin может спровоцировать более существенное снижение курса. Точные параметры пока просчитать невозможно, поскольку они во многом будут зависеть от ситуации на других финансовых рынках. В лучшем случае цены достигнут минимумов июня 2022 года в $40-50 и вернутся к росту. А в худшем могут провалиться в район $20-30 за один litecoin", - говорит Орыщак.

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Больше о том, какие тренды следует ожидать на рынке криптовалют после халвинга лайткоина, читайте в статье Delo.ua "Третий халвинг лайткоина состоялся. Как изменится стоимость LTC к концу 2023 года".