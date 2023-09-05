Как обыски в обменниках стали триггером для девальвации гривны и насколько долго продержится эффект от рейдов по компаниям

В августе украинцы могли наблюдать резкое подорожание на наличном рынке доллара и евро. Спровоцировал такой скачок редкий фактор – обыски, проведенные правоохранителями в пунктах обмена валют. Delo.ua решило выяснить, что происходит с сетями обменников и как долго эти процессы будут влиять на курс наличного доллара и евро.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

На третьей неделе августа доллар и евро ощутимо подорожали из-за спада предложения инвалюты. Причиной этого, в частности, стали панические настроения среди участников рынка: ряд обменных пунктов (преимущественно в Киеве) просто не стали открываться на фоне проверок со стороны правоохранителей. Дело в том, что, как отмечают наши собеседники на рынке, 16-17 августа произошла волна проверок и обысков в пунктах обмена валют.

У попавших под обыски обменников правоохранители изымали имеющуюся наличную инвалюту из касс, компьютеры, телефоны и т.д., говорят нам участники рынка на условии анонимности. По их же словам, речь идет об обысках в пунктах минимум компании "Альфа-инвест групп", насчитывающей в общей сложности более 400 пунктов обмена. Что касается полиции, то настоящие причины упомянутых обысков официально она не приводит.

Это заметно сказалось на котировках наличного доллара и евро: если 13 августа, до волны обысков, на наличном рынке курс составлял 37,37-37,5 грн/$ , то уже на 23 августа – 38,2-38,6 грн/$ . То есть доллар подорожал примерно на гривну. С евро схожая история: курс 13 августа – 41,15-41,4 грн/€ , а уже 23 августа – 41,65-42,2 грн/€.

На сегодняшний день гривна уже укрепилась. По состоянию на 4 сентября курс в обменниках составляет 37,55-37,75 грн /$ и 40,75-41,15 грн / € .

"Количество заявок на продажу с начала той недели (14-20 августа) существенно упало. Также сократилось количество работающих обменных пунктов как в оптовом, так и в розничном сегменте рынка. Все это после – проведение проверок и приостановка работы части из них", – Констатирует в комментарии нам экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

К скачку курса приложились также спрос на инвалюту со стороны аграриев и заявления НБУ относительно планов по валютной либерализации. Но существенным триггером все же стали обыски в обменниках. Известно, что полиция провела их в нескольких десятках небанковских пунктов обмена валют разных компаний, и тем самым даже не желая того, выступила триггером для девальвации гривны.

В свою очередь, НБУ отозвал лицензию у одной из крупнейших сетей обменных пунктов ООО "Финод", которая насчитывала более 400 пунктов (около 10,7% от общего количества небанковских пунктов обмена). При этом в феврале НБУ уже штрафовал "Финод" на 2 млн. грн. за нарушение в торговле наличной валютой. Это также повысило нервозность менял и косвенно сыграло на удорожание наличной валюты.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua справедливо замечает, что обыски и отзыв лицензии – это лишь триггер для обесценивания гривны. Рынок к этому был готов давно и этого ожидал.

"Если бы рынок этого перекоса не ожидал, отъем лицензий и обыски практически ничего бы не изменили. Да, у некоторого участника забрали лицензию. Да, это 30% рынка, но только обменников на местах. Это не банковский сектор, есть и другие обменники. Сработал триггер, доллар подорожал. И этим воспользовались банки", – говорит Шевчишин.

Как свидетельство ожиданий участников рынка Андрей Шевчишин приводит широкий спред (разница между покупкой и продажей) по валюте в банках. "Спред составлял где-то 80 коп. Этим самым они закладывали возможные резкие колебания курса. Если не знаете, что будет с курсом, самое простое решение – раздвинуть спред. В таком случае учтешь все возможные ситуации".

Перепадает как "черным", так и "белым" обменникам

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев среагировал на решение НБУ относительно "Финод" так: "Некоторые валютные обменники восприняли несерьезные попытки Нацбанка убедить их в необходимости соблюдать закон и права граждан при совершении валютообменных операций. После этого решение руководство, думаю, поняли все. Спасибо НБУ за принципиальную позицию в защите прав граждан".

Гетманцев имел в виду ничто иное, как известное нежелание обменников принимать изношенные купюры или доллары старого образца или взыскание за них при обмене дополнительной комиссии, за что Нацбанк, как известно, строго наказывает. Что же касается обысков правоохранителей, то здесь наши собеседники поголовно акцентируют внимание на очень вероятном наличии коррупционных рисков.

Да, с одной стороны, действительно ведется борьба с нелегальными обменниками, но с другой, как отмечают некоторые наши собеседники, иногда речь идет о коррупционной "борьбе" с вполне легальными пунктами под предлогом войны с финансированием терроризма.

Схема вроде бы выглядит очень просто. Правоохранители, ссылаясь на финансирование обменниками терроризма, получают судебное решение, обыскивают обменники и блокируют их работу. При этом изымаются из касс серьезные суммы наличной инвалюты с последующим их арестом. Чтобы снять этот арест, компания должна идти в суд, который принимает решение "неизвестно когда".

"В течение этого времени обменники парализуются. Вполне возможной может быть схема, согласно которой правоохранители под вымышленным производством изымают наличные деньги из касс и угрожают ее арестовать, предлагая обменной сети "договориться" и не арестовывать средства только за "вознаграждение", – говорит нам один из участников рынка.

Чего ждать после курса в дальнейшем

Григорий Кукуруза акцентирует, что так или иначе, а структура валютного рынка с исчезновением основных операторов изменилась, поэтому вызванный этим курсовой эффект может продолжаться вплоть до конца года, хотя уже на следующей неделе (18-24 августа) наличный рынок уже вошел в "плато": люди прекратили покупать наличную инвалюту из-за удорожания, спрос слаб, но и предложения мало.

"Люди не спешили продавать валюту. Поэтому кривая покупки пошла вверх, а кривая продажи – стала. Что касается обменников, то теперь поиск мелкими операторами новых франчайзеров займет определенное количество времени, что дополнительно отразится в виде спада предложения на рынке", – обращает внимание экономист.

С начала прошлого месяца за три недели доллар подорожал ориентировочно на 5%. Как говорит Шевчишин, мы перешли на новый ландшафт валютного рынка, ожидающий решения НБУ по изменению фиксированного курса, контролируемой девальвации: "Чем больше такая ситуация будет держаться, тем больше она будет побуждать НБУ менять курс".

Курс доллара 23 августа достиг соответствующего пика

С начала прошлого месяца за три недели доллар подорожал ориентировочно на 5%. Как говорит Шевчишин, мы перешли на новый ландшафт валютного рынка, ожидающий решения НБУ по изменению фиксированного курса, контролируемой девальвации: "Чем больше такая ситуация будет держаться, тем больше она будет побуждать НБУ менять курс".

Справка: в начале лета курс в обменниках составлял 37,05-37,12 грн /$ и 40,05-40,2 грн / €.