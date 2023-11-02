Как война повлияла на украинский рынок криптовалют – исследование Chainalysis

Недавно компания Chainalysis опубликовала ежегодное исследование – Отчет о географии криптовалюты. В документе представлен Глобальный индекс внедрения криптовалюта за 2023 год. В этом рейтинге Украина заняла 5 место среди 155 стран мира (в прошлом году – 3 место). Лидерами индекса стали Индия, Нигерия, Вьетнам и США. Эксперты Chainalysis анализировали разные показатели мировой криптоэкономики: состояние розничных услуг, объемы биржевой торговли P2P, развитие DeFi и т.д. Много внимания в отчете уделяется региональным тенденциям. Так, эксперты Chainalysis исследовали, как полномасштабная война повлияла на рынок криптовалют в Украине. Редакция Delo.ua рассказывает о самых интересных трендах, цифрах и прогнозах из украинского блока глобального отчета о состоянии криптоиндустрии.

Вопреки войне: Восточная Европа развивает криптоиндустрию

Команда Chainalysis исследовала состояние криптоиндустрии в Восточной Европе с июля 2022 года по июнь 2023 года. За этот период стоимость регионального рынка криптовалют составила $445 млрд. Эта цифра составляет 8,9% глобальной транзакционной активности в течение исследуемого периода.

Доля Восточной Европы в мировой криптоиндустрии. Источник: Chainalysis

В целом использование криптовалют упало в большинстве регионов мира и Восточная Европа не стала исключением. В прошлом году объем транзакций в регионе снизился на 22%.

В настоящее время экономики других регионов демонстрируют признаки восстановления после "криптозимы". Но Восточная Европа все еще подвергается экономическим последствиям нападения России на Украину.

Восточная Европа: страна по полученной стоимости криптовалюты. Источник: Chainalysis

Изменение криптовалютной активности в 2022-2023 годах

В течение 2022-2023 годов аналитики Chainalysis отмечали всплески активности криптоинвесторов. Но объем крупных институциональных транзакций (более $10 млн) все равно снижался. А меньшие объемы институциональных транзакций ($1-10 млн) оставались относительно стабильными. При этом объем профессиональных транзакций ($10 тыс. – 1 млн) оказался больше институциональных финансовых операций. Также остался стабильным объем розничных сделок (до $1-10 тыс.).

"Данные свидетельствуют о том, что в то время как крупнейшие пользователи криптовалют в регионе сократили свою активность из-за "криптозимы", остальные остаются преданными этому классу активов", - считают эксперты Chainalysis.

Объем розничной и институциональной торговли в Восточной Европе. Источник: Chainalysis

По оценкам Chainalysis, наибольшие спады криптовалютной активности в Восточной Европе совпали с такими бурными рыночными событиями, как крушение FTX в конце 2022 года, а также закрытие Silicon Valley Bank, Silvergate Bank и Signature Bank в марте 2023 года. Кстати, аналогичные тренды оттока денег из криптоактивов происходили и в других регионах мира.

"Данные о размере перевода показывают, что институциональные криптоинвесторы особенно изменяли свое поведение в течение этого периода времени", – говорят представители Chainalysis.

В 2022 и 2023 годах в Восточной Европе развивается DeFi

Развитие DeFi можно считать одной из заметных положительных тенденций региона. Восточная Европа являлась одним из трех регионов, где наблюдается рост активности DeFi на 3%.

Региональный рост стоимости, отправленной на протоколы DeFi. Источник: Chainalysis

Эксперты Chainalysis говорят, что сложно определить причины такого подъема. Возможно, неопределенность относительно региональных криптоправил и потрясения на крипторынке стали фактором роста для DeFi.

"В прошлом мы заметили, что инвесторы обращаются к DeFi, когда возникают проблемы с централизованными биржами или во время рыночного кризиса. Вероятно, это произошло из-за большего контроля над средствами, который DeFi предоставляет пользователям из-за некастодиального характера протоколов", - говорится в отчете.

На уменьшение крипторынка в Украине и России влияют разные факторы

В исследовании Chainalysis говорится, что даже в условиях полномасштабной войны Украина остается одним из региональных лидеров по использованию криптовалюты — как по объему транзакций, так и по массовому внедрению.

В то же время среди всех стран Восточной Европы именно здесь наблюдается наибольшее снижение объема криптовалютных транзакций по сравнению с прошлым годом. В Украине падение составило $35,8 млрд, в России – $40,9 млрд.

Общая стоимость криптовалют в Восточной Европе по странам. Источник: Chainalysis

Эксперты считают, что такой спад на региональном рынке криптовалют, вероятно, вызван именно военной агрессией России против Украины. Но эти тренды в двух странах проходят по-разному.

"Уменьшение в России, вероятно, по крайней мере, частично обусловлено экономическими санкциями со стороны США, ЕС и общим снижением готовности компаний вести бизнес в России после вторжения. Одним из доказательств является снижение использования россиянами крупнейших мировых бирж на более чем 50%", - говорится в исследовании.

По оценкам экспертов, частично это может быть связано с ограничениями некоторых международных обменов, наложенных на российских пользователей и банки из-за войны. Одновременно российские пользователи увеличили транзакции на биржах, которые обслуживают преимущественно Россию и не вводят ограничений.

Как полномасштабная война повлияла на крипторынок в Украине

По мнению Chainalysis, в Украине снижение объемов криптотранзакций обусловлено чрезвычайными экономическими трудностями, вызванными войной. Также на эти тренды повлияла миграция многих украинских жителей и компаний, включая криптоплатформы, в другие части Европы.

Одним из таких примеров украинского бизнеса стала криптобиржа Kuna. Из-за полномасштабной войны компания перенесла свою штаб-квартиру в Литву и направила свой бизнес на европейский рынок.

Как пояснила главный юридический советник Kuna Exchange Анна Воеводина в комментарии Chainalysis, в Украине использование криптовалют является сложным. Так, 17 февраля 2022 года украинский парламент принял регулирование криптовалюты, а на следующей неделе Россия вторглась в страну. В последующие месяцы, когда миллионы криптовалютных пожертвований поступали в Украину в поддержку ее армии, некоторые вмешательства, связанные с войной, повлияли на использование криптовалюты. Например, НБУ ввел запрет на покупку криптовалюты за украинскую гривну, чтобы "предотвратить непродуктивный отток капитала из страны" и спасти национальную валюту. С тех пор ограничения ослабили, говорит Воеводина, поэтому украинцы еще больше заинтересовались криптовалютой и узнают ее возможности.

Криптоэкосистема Украины на позитиве

Несмотря на ущерб, нанесенный полномасштабной войной Украине и ее криптоэкосистеме, появились и некоторые позитивы. В частности, до 3 марта 2025 года ЕС продлил защиту для людей, бегущих из зон, охваченных войной. Теперь эти беженцы рассматриваются как резиденты ЕС. Пользуясь этими правами, люди начинают использовать криптоплатформы, регулируемые правилами ЕС, более развитыми, чем в Украине.

"Сейчас те украинцы, которые живут по европейскому правопорядку, используют финансовые инструменты, которые раньше не пользовались. Люди ищут новые варианты и не боятся KYC, как это было раньше", - говорит Воеводина.

По ее словам, сейчас эти украинцы используют криптовалюту для повседневных целей: сбережения, пожертвования и отправки денежных переводов на дом.

По оценкам Chainalysis, за последний год денежные переводы в Украину значительно выросли. На диаграмме показан рост мелких розничных транзакций (менее $1 тыс.). Их суммы соответствуют размеру платежей, обычно направляемых для денежных переводов.

Рост мелких розничных транзакций, полученных Украиной. Источник: Chainalysis



При этом в Chainalysis отмечают, что данные о количестве отдельных криптопереводов, в отличие от просто объема транзакций, указывают на то, что использование криптовалюты остается стабильным в Восточной Европе.

"Несмотря на то, что объемы транзакций в Восточной Европе упали из года в год, количество переводов остается неизменным почти везде, кроме России, и даже выросло в таких местах как Украина и Польша. Это свидетельствует о том, что жители этих стран все еще используют криптовалюту примерно такими же темпами", – говорится в отчете.

Количество переводов криптовалюты в Восточной Европе по странам. Источник: Chainalysis

В будущем украинцы, которые становятся более интегрированными в ЕС, будут способствовать более быстрому принятию криптовалюты, уверена Воеводина из Kuna Exchange. Также на развитие украинской криптоиндустрии должно положительно повлиять создание законопроекта о криптоактивах, который будет включать в себя европейские нормы MiCA . А все потому, что нормативные акты, направленные на защиту потребительского рынка, будут полезны для Украины.

"Правительства признают, что они останутся в стороне от возможностей финансового рынка, если они не разработают регулирование криптовалют", — сказала она.

Несмотря на войну, криптоиндустрия растет в Восточной Европе.

В прошлом году аналитики Chainalysis наблюдали тенденции, указывающие на позитивное развитие и рост. Этот положительный процесс наблюдается даже в условиях войны.

Первое. Россия имеет меньший доступ к международным платформам криптовалюты, что может повлиять на ее способность продолжать финансировать войну.

Второе. Война заставляет украинцев быстрее интегрироваться в ЕС, который недавно принял полное законодательство о криптовалюте на сегодня.

Третье. Использование розничной криптоторговли выросло, несмотря на кризис мирового рынка. Во многих странах, где объем транзакций уменьшился, количество переводов осталось стабильным или возросло. Это свидетельствует о том, что технология все еще приносит пользу пользователям.

Четвертое. Использование DeFi выросло в регионе в целом.