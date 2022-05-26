"Карточные туристы" за два месяца завезли на черный рынок Украины сотни миллионов долларов, — НБУ

По данным Национального банка Украины "карточные туристы" в апреле и мае завезли на черный рынок Украины сотни миллионов долларов.

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Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Forbes.

Он отметил, что в апреле 35% общего объема операций по гривневым картам за границей пришлось на снятие наличных. Это около 23 млрд грн в эквиваленте. За неполные три недели мая показатель увеличился до 45%, или 22 млрд грн в эквиваленте.

"Более половины этих сумм приходится на клиентов банков, максимально или полностью использующих месячный лимит на обналичивание в иностранных банкоматах. Очевидно, это не только граждане, вынужденно покинувшие страну, но и так называемые "карточные туристы", зарабатывающие на ввозе наличной валюты в Украину и перепродаже через местные сети обменников. Это способ обойти ограничения на покупку валюты", — сказал Гелетий.

Загруженные валютой "торговцы" возвращались в Украину, где продавали ее на черном рынке уже по более высокому курсу, зарабатывая по 3-4 гривни на долларе или евро.

Напомним, с 21 мая Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.