Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике планирует усиление контроля на рынке подакцизных товаров

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в понедельник, 8 мая, принял решение о неудовлетворительном состоянии соблюдения законодательства, регулирующего обращение подакцизных товаров. Речь идет об обеспечении организации работы по борьбе с теневым рынком такой продукции, а именно с нелегальным ввозом, производством и торговлей табачными изделиями, алкогольными напитками и горючим.

По единодушному мнению членов комитета, соблюдение законодательства в этой области оставляет желать лучшего. В начале заседания глава комитета Даниил Гетманцев сообщил, что по состоянию на 1 мая этого года отдельные группы производят неучтенный спирт и реализуют его по так называемой "форме 2".

Среди других Гетманцев назвал Харьковскую группу (1,5 тыс. тонн в месяц не учтенного спирта), Винницкую и Киевскую группы (по 500 тонн). Относительно учета продукции председатель комитета привел такой пример: если суточная мощность производства Харьковской группы составляет 522 млн дал, то согласно ее отчетности за февраль-март было произведено всего лишь 83,6 тыс. дал.

То же и с горючим. Даниил Гетманцев доложил, ссылаясь на данные ГНС, что на территории Украины осуществляют деятельность по розничной торговле горючим 88 АЗС, не имея при этом разрешительных документов и регистрации СХД. Только в Киевской области обнаружено 39 таких АЗС, а в Киеве – 16. Далее следует Одесская область – 12 АЗС.

Также председатель комитета добавил, что в Украине установлен ряд НПЗ, потенциально осуществляющих производство неучтенного горючего без уплаты акцизного и других налогов. К примеру, НПЗ в пгт. Губиниха Днепропетровской области (мощность неучтенного горючего в месяц – 4,5 тыс. тонн), где в начале мая этого года БЭБ проводило следственные действия. В ГНС уже готовят материалы для аннулирования лицензии завода.

"Мы не пытаемся достичь целей ценой крови. Мы хотим наконец положить конец нелегальному производству подакцизной продукции. Это ответственность комитета и моя персонально. Если мы этого не сделаем, это могут сделать военные, которые вернутся с фронта. И думаю, их методы по этому вопросу будут не самые лучшие", - заметил в конце Гетманцев.