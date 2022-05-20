На счета НБУ за две недели работы UNITED24 поступило более $36,7 млн, - Минцифры

На счета Национального банка Украины за две недели работы платформы UNITED24 поступило более 36,7 миллионов долларов.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Средства перечисляются на официальные счета Нацбанка и выделяются уполномоченными министерствами на покрытие наибольших потребностей.

"Министерство здравоохранения закупает шесть аппаратов искусственной вентиляции легких для заведений экстренной медицинской помощи в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. Каждый аппарат стоит 1 млн грн. Министерство обороны - 30 492 бронежилета и 35 674 каски", – проинформировал глава Минцифры.

В частности, средства по направлению "Восстановление Украины" продолжают собирать на счетах, впоследствии они будут использованы для восстановления объектов критической инфраструктуры.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на восстановление Украины нужно не менее 600 миллиардов долларов. Реконструкция будет предусматривать не только восстановление инфраструктуры, но и развитие новой экономики и европейских институций.