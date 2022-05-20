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На счета НБУ за две недели работы UNITED24 поступило более $36,7 млн, - Минцифры
На счета Национального банка Украины за две недели работы платформы UNITED24 поступило более 36,7 миллионов долларов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Средства перечисляются на официальные счета Нацбанка и выделяются уполномоченными министерствами на покрытие наибольших потребностей.
"Министерство здравоохранения закупает шесть аппаратов искусственной вентиляции легких для заведений экстренной медицинской помощи в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Николаевской и Одесской областях. Каждый аппарат стоит 1 млн грн. Министерство обороны - 30 492 бронежилета и 35 674 каски", – проинформировал глава Минцифры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, средства по направлению "Восстановление Украины" продолжают собирать на счетах, впоследствии они будут использованы для восстановления объектов критической инфраструктуры.
Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что на восстановление Украины нужно не менее 600 миллиардов долларов. Реконструкция будет предусматривать не только восстановление инфраструктуры, но и развитие новой экономики и европейских институций.